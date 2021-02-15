Новий шкільний санітарний регламент у дії

Міністерство охорони здоров’я України розробило новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Документ набув чинності 1 січня поточного року. У ньому містяться санітарно-гігієнічні норми – як облаштовувати територію школи, її будівлі та навчальні приміщення, безпечно організувати освітній процес та роботу з технічними засобами, водопостачання, водовідведення та опалення, повітряно-тепловий режим, харчування.
«Промінь» вирішив дізнатися, чи почав насправді діяти новий регламент та які зміни відбулися на прикладі Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.
І почнемо з підвозу учнів. За словами директора школи Світлани Росик, до навчального закладу щодня привозять 22 дитини із Гвоздиківки та Заріччя. Діти підпадають під дію регламенту, адже проживають від школи на відстані понад 2 кілометри. І хоч возять учнів на дуже старому автобусі, санітарних норм, які запровадили ще з першого вересня через поширення коронавірусу, у ньому дотримуються. Нагадаємо, що в транспорті як діти, так і супроводжуючі обов’язково мають вдягати маски, а підвозити сторонніх людей категорично заборонено.
Нові вимоги до меблів
Згідно з регламентом робочі столи та стільці мають бути такими, що не порушують поставу учнів, забезпечують мобільні робочі місця та легко трансформуються для роботи у групах.
– У нашій школі новими меблями забезпечені лише перші три класи НУШ (нової української школи), - розповіла директорка закладу. – Решта учнів користується старими меблями. Дітей за парти вчителі садять відповідно до зросту. А для правильної постави ми двічі на рік пересаджуємо учнів у різні ряди.
Туалети лише у приміщенні
Минулого року у школі нарешті зробили внутрішній туалет та обладнали його згідно з усіма необхідними санітарно-гігієнічними вимогами.
До речі, за словами начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради Олени Коваленко, у всіх навчальних закладах Сновщини облаштовані туалети у приміщенні. Єдина школа, де його немає, це Рогізки. Щоправда, тільки для учнів основної та старшої школи (для початкової ланки туалет у приміщенні таки зробили).
Харчування
Світлана Росик розповіла, що з першого січня меню у їдальні переглянули та серед заборонених продуктів харчування у школі виявилися лише ковбасні вироби. Рецептура перших страв лишилася без змін. Серед других страв переважають крупи (рис, гречка), тушкована капуста, картопля-пюре. Подають їх переважно зі смаженою рибою, печінкою, м’ясом, овочами. Вміст у порціях цукру, солі, спецій та жирів постійно контролюється та відповідає нормам.
За харчування батьки щодня сплачують 14 гривень. До слова, безкоштовно харчуються діти з вразливих категорій населення, а також учні гімназії. Щороку батьки добровільно допомагають школі та забезпечують їдальню овочами.
Прибирання школи
– Учні початкових класів до прибирання не залучалися ніколи, - каже Світлана Миколаївна. - Школярі з 5 по 11 клас підмітали після уроків, а, починаючи з восьмого класу, ще й мили підлогу наприкінці дня. Звісна річ, вони обов’язково мали тримати своє робоче місце в чистоті, а також витирати дошку. За старими правилами вони також могли залучатися до прибирання території.
У новому регламенті є лише одне правило: під час самообслуговування учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті та прибирати за собою сміття. Учням 5-11 класів дозволяється поливати рослини та робити вологе прибирання без миючих і дезінфікуючих засобів. Решта роботи лягла на плечі техпрацівників. У школі троє з них працюють на повну ставку, ще одна прибиральниця у початковій школі на півставки.
Тепер ми вже не можемо залучати дітей до прибирання території, вони не роблять санітарний день (як ми в свої часи), не роблять вологе прибирання. Єдине – старшокласники все ж таки підмітають підлогу в класах після завершення навчального дня.
Інтереси дітей з особливими освітніми потребами
У ЗОШ №2 навчається 11 таких діток. Для них організовано два види навчання: педагогічний патронаж (3 дітей навчаються вдома, ще четверо відвідують уроки у закладі) та інклюзивне (4 учні).
Навчальні місця для учнів з особливими освітніми потребами обладнуються відповідно до потреб дитини. Обов’язково у кожному такому класі є асистент вчителя.
У санітарних вузлах для цих учнів спеціально обладнана кабіна. До слова, пандуса у школі немає.
Санітарно-дезінфекційний режим у період карантину
– Щодня наші техпрацівники дезінфікуючими засобами обробляють підлогу, двері, підвіконня, меблі. Після кожного уроку проводиться вологе прибирання із необхідними розчинами у вбиральні: обробляються унітази та раковини. На кожній перерві провітрюються класи. Антисептиками та дезінфікуючими засобами школа забезпечена.
Як бачимо, у школі правил нового регламенту стараються дотримуватися. Та, на жаль, не завжди виконання всіх пунктів залежить виключно від персоналу школи. Погодьтеся, вбиральні у приміщеннях, нові меблі-трансформери, правильне освітлення та звук у класах, здорове харчування тощо зовсім не залежить від повноважень адміністрації шкіл. Бо лише належне фінансування є запорукою того, що нові правила регламенту будуть повністю дотримані.
ДО ТЕМИ
Чи правильним є те, що дітей перестали
навантажувати прибиранням класів після уроків?
Своїми думками з читачами «Променя» поділилася техпрацівниця ЗОШ №2 Алла Горло. Вона вже 15 років поспіль трудиться у цьому закладі освіти. Розповідає, що працювати і тоді, і тепер однаково: в усі часи є діти, привчені до праці, і навпаки. Та все ж таки маленька допомога школярів значно спростила б працю прибиральниць. Раніше діти і на перервах самі чергували, і після уроків, а щоп’ятниці влаштовували санітарне прибирання. За кожним класом закріплювалася певна територія, за якою вони повинні були доглядати. Робили це переважно восени, коли впаде листя.
Зараз діти лише підмітають підлогу, та, на жаль, дехто з них робить це лише задля «галочки». А після впровадження карантину нам, як то кажуть, і вгору нема коли глянути.
Підтримує думку техпрацівника і вчителька української мови та літератури Валентина Костейкова.
Вона – класний керівник у 7 класі. Жінка вважає, що любов до праці у дитини повинна йти з родини. Саме батьки мають навчити дитину тримати у чистоті своє робоче місце, речі. «Я – за прибирання. У свої роки ми постійно слідкували за чистотою у класах і нічого страшного у цьому не було. Це зараз деякі батьки чомусь вважають, що якщо дитина не допомагає вдома, то не повинна нічого робити і в школі, причому навіть найелементарнішого», - каже вчителька.
Марина Булденко, десятикласниця:
– Немає нічого страшного, якщо ми з однокласниками повитираємо пил чи винесемо сміття за собою. Раніше ми завжди прибирали і, звісно, не завжди робили це з великим задоволенням, та й не жалілися особливо. Я вважаю, що якщо ми зовсім нічого не робитимемо – виростемо лінивими та пасивними. До того ж, праця ще нікому не нашкодила.
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