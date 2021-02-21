Естафета ветеранського життя

Минулого тижня актовий зал вищого професійного училища лісового господарства став місцем зустрічі учнівської молоді з активом ветеранської організації Сновської громади. Вихованці ВПУЛГ отримали нагоду ближче познайомитися з представниками старшого покоління, з тими людьми, які залишили по собі слід в історії рідного краю.
Захід розпочався з покладання квітів до меморіалу, присвяченого тим випускникам ВПУЛГ, які загинули у війні з російськими терористами на Донбасі. Учасники заходу вшанували пам’ять полеглих земляків хвилиною мовчання.
А потім відбувся своєрідний екскурс у минуле, в ході якого гості училища розповіли про свою трудову або військову біографію, юнацькі мрії, поняття обов’язку перед Вітчизною, про досвід, набутий протягом життя. Співрозмовниками учнів були особистості цікаві й справді неординарні. Людмила Кравець – голова організації ветеранів Сновщини, заслужений працівник соціальної сфери, відмінник охорони здоров’я, нагороджена відзнаками «Почесний ветеран України» та «Сила гуманності» (від Товариства Червоного Хреста); Володимир Атаманюк – підполковник, ветеран Збройних Сил; Сергій Бурдюг – учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, підполковник міліції, ветеран МВС; Михайло Волокушин – учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, нагороджений орденом «За мужність ІІІ ст.»; Георгій Лепнюк – ветеран Збройних Сил, активіст волонтерського центру «Пенсіонер»; Василь Осадчий – ветеран органів внутрішніх справ, член президії місцевої ветеранської організації; Геннадій Павленко – підполковник Збройних Сил, учасник бойових дій на території Афганістану; Віктор Криницький – учасник бойових дій на території Афганістану; Анатолій Лахнов – ветеран праці, волонтер. Спілкування відбулося в форматі добре відомого «Уроку мужності».
На зібранні провели церемонію нагородження – відзнаку Організації ветеранів України вручили Василю Осадчому. Також обговорили спільні заходи між ветеранами та ВПУЛГ. Зокрема – соціально-побутову допомогу потребуючим верствам населення, вшанування довгожителів громади, участь у благоустрої населених пунктів і заходи з нагоди знаменних дат. До речі, цьогоріч відзначатиметься ювілей – 30-річчя проголошення державної незалежності України. Сновська ветеранська організація активно долучиться до запланованих святкувань. Одним з напрямків роботи стане посадка Алеї слави у Сновську – разом з громадськими активістами.
Комментариев нет:
Отправка комментария