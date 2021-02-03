КОМПЕНСАЦІЇ ВІД ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА ЧАС ІЗОЛЯЦІЇ ВІД COVID-19 ПЕРЕВИЩИЛИ 100 МЛН ГРН

Понад 87 тисяч застрахованих осіб знаходились на оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України самоізоляції під медичним наглядом з початку пандемії. Станом на сьогодні Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму більше 100 мільйонів гривень.
Зокрема,
на самоізоляції знаходились 12 475 медичних працівників, сума компенсацій за
кошти Фонду склала для них 21,5 мільйонів гривень.
Допомога
фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням
причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11».
Направлення
на самоізоляцію під меднаглядом здійснює
лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на COVID-19 – Фонд компенсує
втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної
інфекції.
На
період карантину відкрити відповідний листок непрацездатності можливо у дистанційному
режимі – для цього працівник має телефоном звернутись до свого сімейного
лікаря.
Сума
компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку складе 50% середнього
доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних
працівників. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції,
перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.
Прес – служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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