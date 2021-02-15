Зима, лопата, коронавірус

Такої зими у нашому краї вже давно не спостерігали. Чи то глобальне потепління трохи відступило, чи, може, льодовиковий період повертається? Морози – за двадцять градусів, сніг - вище коліна. Старше покоління пам’ятає, що колись так було кожного року.
Для багатьох жителів Сновщини своєрідним символом лютого стала лопата. Бо саме цей інструмент інколи доводилося тримати в руках по декілька разів на день. Господарі розчищали дворища і подекуди навіть територію перед будинками (це в кого був час і натхнення), власники магазинів – підходи до своїх торговельних закладів. Працівники установ прокладали стежки від доріг до ганків, аби дістатися на роботу. Клопоти, незручності, нарікання. А сніг все підсипав і підсипав…
Натомість дітям все було – як додаткова розвага. Каталися з гірок на санчатах, кидалися сніжками. На вулицях повиростали сніговики. Підростаюче покоління хоч трохи відірвалося від комп’ютерних ігор, Інтернету і соціальних мереж.
Поволі відступає епідемія коронавірусу. За інформацією з інфекційного відділення райлікарні, зараз там лікуються 27 пацієнтів. (У найтяжчі часи було 54). А з початку року до Корюківської лікарні першої хвилі довелося госпіталізувати шістьох жителів Сновщини. (Останнього – 25 січня). Чи то карантинні заходи так вплинули на ситуацію, чи морозна погода. Або вже стільки людей реально перехворіло, що місцева громада впритул наблизилася до так званого колективного імунітету. Що буде далі – побачимо. Наразі ж триває зима. І хто хоче – може милуватися неймовірно гарними гранями великих сніжинок…
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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