понедельник, 15 февраля 2021 г.

Зима, лопата, коронавірус

 Такої зими у нашому краї вже давно не спостерігали. Чи то глобальне потепління трохи відступило, чи, може, льодовиковий період повертається? Морози – за двадцять градусів, сніг -  вище коліна. Старше покоління  пам’ятає, що колись  так було кожного року.

Для багатьох жителів Сновщини своєрідним  символом лютого стала лопата. Бо саме цей інструмент інколи доводилося тримати в руках по декілька разів на день. Господарі розчищали дворища і подекуди навіть територію перед  будинками (це в кого був час і натхнення), власники  магазинів – підходи до своїх торговельних закладів.  Працівники установ прокладали стежки від доріг до ганків, аби  дістатися на роботу. Клопоти, незручності,  нарікання. А сніг все підсипав  і підсипав…

Натомість дітям все було – як додаткова розвага. Каталися з гірок на санчатах, кидалися сніжками. На вулицях повиростали сніговики.  Підростаюче покоління хоч трохи відірвалося від комп’ютерних ігор, Інтернету і соціальних  мереж.

Поволі відступає епідемія коронавірусу. За інформацією  з інфекційного відділення райлікарні, зараз там лікуються  27 пацієнтів. (У найтяжчі часи було 54). А з початку  року до Корюківської лікарні першої хвилі довелося  госпіталізувати шістьох жителів Сновщини. (Останнього – 25 січня). Чи то карантинні заходи так вплинули на ситуацію, чи морозна погода. Або вже стільки людей реально  перехворіло, що місцева громада впритул наблизилася до так званого  колективного імунітету.  Що буде далі – побачимо. Наразі ж триває зима. І хто хоче – може милуватися неймовірно гарними гранями великих сніжинок…

Олег МІРОШНИЧЕНКО

Автор: на

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)