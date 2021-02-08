Сто тисяч доларів

Саме стільки отримає протягом двох наступних років Сновська громада від програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Ці кошти буде спрямовано на ряд проєктів з поліпшення благоустрою, надання послуг та економічного розвитку нашого краю. Фінансування надходитиме від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID).
За інформацією заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій міськради Ірини Мундурс, ще влітку минулого року наша громада потрапила до числа претендентів на участь у цікавому проєкті. Називається він DOBRE і має на меті допомогти розв’язати деякі проблеми місцевого рівня. Робиться це в рамках міжнародної співпраці між Україною та США.
Бажаючих взяти участь у програмі «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» було дуже багато - загалом надійшло 96 заявок з Чернігівської, Чернівецької та Запорізької областей. (З них із Чернігівщини – 36). Відбір переможців проходив у декілька етапів. Заявка від Сновської громади складалася з ґрунтовної презентації, яка складалася з 440 сторінок тексту і тематичних додатків.
Відділ економічного розвитку міськради детально розповів про наш край, його потенціал, напрямки громадської активності й ті питання, котрі дуже хвилюють людей. Простіше кажучи, хто такі жителі Сновщини і що вони хочуть змінити у житті на краще.
Враховувався також місцевий досвід публічності у веденні справ, задіяність соцмереж у процесі роботи, можливість складання електронних петицій громадян і результати складання громадського бюджету. Зібрана інформація була підкріплена аналітичними узагальненнями. Протягом кількох місяців організатори проєкту вивчали отримані матеріали і вже у грудні минулого року визнали 10 громад з нашої області (зокрема – Сновську, Менську, Сосницьку, Коропську, Корюківську і Тупичівську) почесними партнерами програми DOBRE. Загалом же у трьох областях з 96 проєктів затвердили 25. Зовсім нещодавно, у січні, міський голова Олександр Медведьов отримав документальне підтвердження успіху Сновської громади.
То що буде надалі? Перший етап реалізації проєкту розпочнеться вже навесні - із ґрунтовного вивчення громадської думки. Саме громадяни мають висловити свої пропозиції про витрачання грантових коштів. (Важливий момент – все робитиметься на засадах співфінансування: 70% виділяє програма DOBRE, а 30% - міськрада). Має відбутися повноцінний діалог між органами місцевого самоврядування і людьми. Жителі міста й сіл, напевно, мають чимало корисних та конструктивних ідей щодо розвитку об’єднаної територіальної громади і варіантів витрачання грошей закордонної допомоги. Обговорення цих питань буде винесене на розгляд зборів громадськості.
Координатори проєкту також надають інформаційну, консультативну та методологічну підтримку. Вони враховують практичні результати реалізації подібних програм в інших областях України.
На що можуть звернути свою увагу жителі Сновщини? На покращення надання послуг – медичних, соціальних тощо. (Для прикладу – протягом кількох попередніх років у семи областях України для медзакладів громад купувалася медапаратура, встановлювалося нове обладнання в мережах водопостачання, оновлювалося вуличне освітлення тощо). Економічний розвиток, серед іншого – пожвавлення місцевої сфери туризму, тобто використання більш ефективно і раціонально екологічних ресурсів громади. Благоустрій населених пунктів – облаштування і ремонт парків, алей, встановлення дитячих гральних майданчиків. Створення простору дозвілля для підлітків і молоді (у співпраці з молодіжною радою). Ще один важливий момент – проводитиметься навчання громадських активістів основам складання заявок і проєктних матеріалів для реалізації нових ідей. Сесійний зал міськради буде модернізовано і перетворено на своєрідний громадський центр для проведення онлайн-трансляцій сесій, публічних зібрань і навчальних заходів.
Фінансова допомога Сновській громаді від програми DOBRE буде дуже слушною, адже настали непрості часи. Якщо в попередні роки наш край отримував чималі кошти з центрального бюджету, то тепер справи складаються інакше. Тож будь-які додаткові гроші на соціально-економічний розвиток – як знахідка. Потрібно лише шукати, гідно презентувати Сновщину, переконувати у спроможності реалізувати перспективний проєкт. І з таких послідовних кроків складатиметься велика справа розбудови місцевої громади.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» має міжнародний статус. До її реалізації залучені організації з США, України та Польщі. Її мета – посилити місцеве самоврядування, створити додаткові умови для розвитку ОТГ, підвищити залученість громадян до прийняття рішень, сприяти прозорості у громадському управлінні.
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