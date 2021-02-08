понедельник, 8 февраля 2021 г.

Сто тисяч доларів

 Саме стільки отримає протягом двох наступних років Сновська громада від програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Ці кошти буде спрямовано на ряд проєктів з поліпшення благоустрою, надання послуг та економічного розвитку нашого краю. Фінансування надходитиме від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID).



За інформацією заступника начальника відділу  економічного розвитку та інвестицій міськради Ірини Мундурс, ще влітку минулого року наша громада потрапила до числа претендентів на участь у цікавому проєкті. Називається він DOBRE і має на меті допомогти розв’язати  деякі проблеми місцевого рівня. Робиться це в рамках міжнародної співпраці між Україною та США.

Бажаючих взяти участь у програмі «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»  було дуже багато  - загалом надійшло 96 заявок з Чернігівської, Чернівецької та Запорізької областей. (З них із Чернігівщини – 36). Відбір переможців проходив у декілька етапів. Заявка від Сновської громади складалася з ґрунтовної презентації, яка складалася з 440 сторінок тексту і тематичних додатків. 

Відділ економічного розвитку міськради детально розповів про наш край, його потенціал, напрямки громадської активності й ті питання, котрі дуже хвилюють людей. Простіше кажучи, хто такі жителі  Сновщини і що вони  хочуть змінити у житті на краще. 

Враховувався також місцевий досвід публічності у веденні справ, задіяність соцмереж у процесі роботи, можливість складання електронних петицій громадян і результати складання громадського бюджету.  Зібрана інформація була підкріплена аналітичними узагальненнями. Протягом кількох місяців організатори проєкту вивчали отримані матеріали і вже у грудні минулого року визнали 10 громад з  нашої області (зокрема – Сновську, Менську, Сосницьку, Коропську, Корюківську і Тупичівську) почесними партнерами програми DOBRE. Загалом же  у трьох областях з 96 проєктів затвердили 25. Зовсім нещодавно, у січні, міський голова Олександр Медведьов  отримав документальне підтвердження успіху Сновської  громади. 

То що буде  надалі? Перший етап реалізації проєкту розпочнеться вже навесні -  із ґрунтовного вивчення громадської думки. Саме громадяни мають висловити свої пропозиції про витрачання грантових коштів.  (Важливий  момент – все робитиметься на засадах співфінансування:  70% виділяє програма DOBRE, а 30%  - міськрада). Має відбутися повноцінний діалог  між органами місцевого самоврядування і людьми.  Жителі міста й сіл, напевно, мають  чимало корисних  та конструктивних ідей щодо розвитку об’єднаної територіальної  громади і варіантів витрачання грошей закордонної допомоги. Обговорення цих питань буде винесене на розгляд  зборів громадськості. 

Координатори проєкту також надають інформаційну, консультативну та методологічну підтримку. Вони враховують практичні результати реалізації подібних програм в інших областях України. 

На що можуть звернути свою увагу жителі Сновщини? На покращення надання послуг – медичних, соціальних тощо. (Для прикладу – протягом кількох попередніх  років у семи областях України для медзакладів громад купувалася медапаратура, встановлювалося нове обладнання в мережах водопостачання, оновлювалося вуличне освітлення тощо). Економічний розвиток, серед іншого – пожвавлення місцевої сфери туризму, тобто використання більш ефективно і раціонально екологічних ресурсів громади. Благоустрій населених  пунктів – облаштування і ремонт парків, алей, встановлення дитячих гральних майданчиків. Створення простору дозвілля для підлітків і молоді (у співпраці з молодіжною радою). Ще один важливий момент – проводитиметься навчання громадських активістів основам складання заявок і проєктних матеріалів для реалізації нових ідей. Сесійний зал міськради буде модернізовано і перетворено на своєрідний громадський центр для проведення онлайн-трансляцій сесій, публічних зібрань і навчальних заходів. 

Фінансова допомога Сновській громаді від програми DOBRE буде дуже слушною, адже настали непрості часи. Якщо в попередні  роки наш край отримував чималі кошти з центрального бюджету, то тепер справи складаються інакше. Тож будь-які додаткові гроші на соціально-економічний розвиток – як знахідка.  Потрібно лише шукати, гідно презентувати Сновщину, переконувати у спроможності реалізувати перспективний проєкт.  І з таких послідовних кроків складатиметься велика справа розбудови місцевої громади. 

Олег МІРОШНИЧЕНКО


Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» має міжнародний статус. До її реалізації залучені організації з США, України та Польщі.  Її мета – посилити місцеве самоврядування, створити додаткові умови для розвитку ОТГ,  підвищити залученість громадян до прийняття рішень, сприяти прозорості у громадському  управлінні. 


Автор: на
Ярлыки:

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