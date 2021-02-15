Сновщину замело снігом

Справжня хуртовина прийшла на Сновщину вночі 8 лютого. Вже тоді з 5 ранку у місті почали працювати 3 одиниці техніки КП «Сновська ЖЕД» (керівник Ганна Кошова) та один трактор ДП «Сновськрайагролісгосп» (Олександр Скороход). Проте, зважаючи на велику кількість вулиць та провулків, одночасно та оперативно прибрати їх від снігу до ранку не вдавалося. Саме тому більшість сновчан поспішали на роботу пішки, протоптуючи собі шлях сніговими заметами.
Наступного дня ситуація кращою не стала: сніг сипав ще з ночі і йшов увесь день із маленькими перервами. За словами заступника міського голови Сергія Силенка, 10 лютого для прибирання снігу було залучено вже 5 одиниць техніки. Зважаючи на таку кількість опадів, комунальникам доведеться впорядковувати замети декілька днів поспіль.
Активно розчищати вулиці від снігу почали і в селах громади. У Новоборовицькому старостинському окрузі за це взялося сільгосппідприємство ім. Ватутіна (Алла Лобур), у Новомлинському та Займищанському – ФОП Щербина, Сновському – ФОП Савоста, у Рогізківському – СТОВ «Щорссільгоспсервіс» (керівник Іван Коваль), у Кучинівському – ФОП Михайло Булденко, у Тихоновичах – СВК «Райдуга» (Віталій Довгаль), у Суничному – ФОП Виблов, у Старих Боровичах – ТОВ «Аліта Еко». Всі вищеназвані ФОПи та підприємства прибирали сніг за рахунок коштів з міського бюджету.
На благодійній основі у Жоведі, Гірську, Піщанці, Старих Боровичах, Нових Боровичах, Петрівці та Старій Рудні чищенням снігу займалося ПСП «Яна Плюс» (керівник Олександр Веселий), у Нових Боровичах – спиртозавод (Василь Базалінський), у Старій Рудні – ПП «Нива Імпульс» (Олексій Савоста), у Заріччі, Тихоновичах, Тур’ї, Софіївці, Іванівці, Камці та Хотуничах – ПСП «Прогрес» (Вадим Сорокін), у Єліному – ТОВ «Чернігівське Полісся» (Володимир Жолобецький), у Смячі – ФГ «Вольна праця» (Олександр Масляний), у Гірську – Анатолій Білоус, у Гуті Студенецькій – Сергій Дубина та Сергій Малашок, у Рогізках – В.С. Приходько, А.С. Приходько та Михайло Бодяк, у Кучинівці – Віталій Герасименко, Іван Апецько, Юрій Анищенко, Володимир Костюченко та Юрій Омеляненко. Олександр Тищенко та Андрій Кислуха надали техніку для розчищення снігу у Займищі, а Володимир Єрмоленко розчистив територію Сновської ЗОШ №1.
Про стан розчищення доріг між населеними пунктами «Променю» повідомила фахівець служби автомобільних доріг Чернігівщини по зв’язках із громадськістю Аліна Левочко:
– Цими днями в межах Сновської ОТГ на дорогах державного значення працювали чотири одиниці спецтехніки: 2 Т-150, МТЗ, КДМ з відвалом. Під час ускладнення погодних умов 9-10 лютого в ОТГ першочергова увага приділялася дорозі регіонального значення Р-83, оскільки тут найбільший потік транспортних засобів. У межах Сновської громади – це напрямок Городня – Сновськ – Корюківка та Сновськ – Березна. Дев’ятого лютого на ньому було зафіксовано утворення переметів.
Десятого лютого снігоприбиральна техніка була направлена на дорогу Т-25-48 Сновськ – Єліне в напрямку села Тур’я. На дорогу Т-25-18 Сновськ – Єліне техніка буде направлена пізніше.
Людям не варто панікувати, якщо дорога до їх населеного пункту ще не прочищена. Адже під час складних погодних умов першочергова увага приділяється дорогам міжнародного та національного значення, оскільки там найбільш інтенсивний транспортний потік. Поступово техніка доїде і на інші напрямки територіального значення.
Сніжна погода в області очікується до суботи 13 лютого включно. 9 лютого випало близько 20 сантиметрів опадів. 10 лютого – ще плюс 15. І з четверга на п`ятницю очікуємо ще плюс 20. В суботу опади поступово припиняться. Потім різко «стукне» мороз – під мінус 20 градусів. Тому дуже просимо водіїв раціонально оцінювати обстановку на дорозі. Обирайте безпечну швидкість, тримайте дистанцію, не робіть небезпечних маневрів. За вкрай складних погодних умов рекомендуємо взагалі утриматися від поїздок на далекі відстані.
Тетяна ЛИТВИН
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