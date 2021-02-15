Минулого тижня на відкриту першість Славутича з футзалу прибули 12 команд з різних областей України. (Вік учасників – 13-14 років). На груповому етапі змагань представники нашої спортивної школи у стартовому матчі «всуху» (0:5) програли суперникам з міста Переяслав Київської області.(Забігаючи трохи наперед, слід зазначити, що переяславці стали переможцями цієї першості. Вони представлені дуже сильною школою, четверо вихованців якої відібрані для підготовки у системі резерву футбольного клубу «Динамо» (Київ)). Наступну гру сновчани провели проти однолітків з Городні й здобули перемогу з рахунком 2:0. Дуже складною виявилася зустріч з житомирським «Феніксом». Спочатку хлопці зі Сновська вели – 2:0, однак конкуренти змогли вирівняти становище (2:2). Лише під кінець другого тайму трапився випадок, який усе змінив: хтось із житомирців головою «зрізав» м’яч у власні ворота. Отже, перемога в підсумку дісталася команді зі Сновська.
У наступному колі змагань сновчани спочатку доволі переконливо обіграли «Десну» (Київ) – 6:4. А в другому матчі з мінімальною перевагою (1:0) перемогли «Переяслав 2». Врешті-решт турнірна таблиця набула такого вигляду: І місце – у команди з Переяслава, ІІ – Славутича (господарів поля), ІІІ – Броварів, IV – Сновська. Кращими гравцями поміж наших футболістів визнані Роман Мірошниченко та Нікіта Мундурс. Як розповів тренер ДЮСШ Олександр Кухаренко, ці змагання не належали до так званого офіційного календаря, тому поїздку до Славутича оплатили батьки юних спортсменів і спонсор – депутат обласної ради Олександр Якубін.
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