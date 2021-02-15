понедельник, 15 февраля 2021 г.

Зміни будуть, але обов’язки залишаться

 Процес реформування державних структур Сновщини перебуває в активній фазі. Керівні органи різних установ повільно, але упевнено переносяться до сусідньої  Корюківки.  Чи торкнуться зміни і районного управління держпродспоживслужби – розповів його  начальник Володимир Білашко.

– Володимире Петровичу, чи принесе нинішній рік щось нове у роботу держпродспоживслужби на Сновщині?

– Можна сказати, що так. Незабаром з назви управління  зникне слово «районне».  Проте наше обласне керівництво запевнило, що це не вплине ані на наш статус, ані на функціональні завдання. І що  найголовніше – буде збережено існуючий трудовий колектив.  Новий штатний розклад перебуває у стадії затвердження.  Скорочення передбачене лише для декількох вакантних посад.

Зараз, власне, в управлінні держ­продспоживслужби працюють семеро спеціалістів. Вони виконують обов’язки у двох відділах – безпечності харчових продуктів та ветмедицини і державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Також ще є ветеринарна лікарня  (з двома  дільницями – в Тур’ї та Нових Боровичах). Її персонал налічує 16 працівників. Тут треба додати, що колектив у нас переважно молодий і дійсно професійний.

– Які основні завдання покладені на держпродспоживслужбу?

– Уже майже рік, як чи не найактуальнішою проблемою є протидія поширенню коронавірусної інфекції. Ми беремо участь у різних профілактичних заходах,  пов’язаних із встановленням карантину і запровадженням протиепідемічних обмежень. Наші фахівці за цей час провели 320 моніторингових обстежень різних  об’єктів -  27 у  дошкільних закладах, 15 – школах, 43 – закладах громадського харчування, 128 – продовольчих магазинах  і 89 – непродовольчих, 17 – перукарнях та салонах краси, 3 – продовольчих ринках. Ними надано 19  рекомендаційних листів – як правильно дотримуватися протиепідемічних  обмежень. Простіше кажучи – нагадували про необхідність продавцям вдягати маски, прибиральницям – використовувати дезинфікуючі засоби тощо. На жаль, не всі люди схильні адекватно реагувати на наші нагадування про карантинні вимоги. Тому  довелося скласти 12 протоколів на тих, хто ігнорував заходи з  протидії поширенню COVID-19. Щоправда,  під час розгляду справ у суді порушники відбулися попередженнями… 

Хоча в своїй практиці ми передовсім прагнемо до проведення широкої роз’яснювальної роботи, а не до  застосування покарань. Сподіваємося, що суспільство нарешті вийде на належний  рівень свідомості й не буде великої потреби у заходах  контролю та примусу. 

Разом з цим було проведено і 5 санітарно-епідеміологічних обстежень продовольчих магазинів. У сфері нашої уваги також – якість продуктів  харчування  у дитячих садках, дотримання санітарного законодавства  у школах та лікарні й навіть перевірка місць зберігання  отрутохімікатів у сільгосппідприємствах. 

– До речі, як виглядають справи з тваринництвом  на Сновщині?

– Ми об’єктивно  визнаємо: з кожним роком показник поголів’я свійських тварин падає. Люди в своїх господарствах утримують все менше корів. Причина відома – ця справа приносить малий дохід. Поратися біля худоби  - складна щоденна праця, а з продажу молока та сиру ще ніхто не розбагатів.  До того  ж тих таки корів утримують  переважно люди старшого віку. А населення у нас скорочується…

Скажімо,  рік тому в приватних господарствах жителів Сновщини налічувалася 2861 голова великої  рогатої худоби (з них корів - 1496). А станом на 1 січня нинішнього року  цифри вже інакші – 2520 і 1275, відповідно. Кількість  свиней практично не змінилася – було 2009 і лишилося стільки  ж. З дрібною худобою  - вівцями, козами – справи трохи гірші (було 507, зараз є  426). Кардинально зменшилося поголів’я  коней – з 257 до 150. Це приклад того, як маленькі трактори займають місце кінської тяги. Логіка «залізна»: техніку не треба годувати  цілий рік, її заправляють лише в сезон роботи… На обліку перебувають майже дві тисячі кролів і їхня кількість  лишається стабільною. Стосовно домашньої птиці, то її в громаді чимало: понад 40 тисяч курей, по більш як дві тисячі індиків  та гусей, 1805 качок.

Якщо вести мову про місцеві сільгосппідприємства, то тваринництвом займаються лише три – СВК «Райдуга» (с.Тихоновичі), ПСП «Яна Плюс» (с.Жовідь) і ТОВ «МК «Добробут» (м.Сновськ). У перших двох утримується 576 голів ВРХ (з них 396 корів). А на птахопідприємстві вирощується більш як 12 тисяч курей. 

– А який напрямок у цій сфері демонструє зростання?

– Бджолярство. На Сновщині 136 офіційно облікованих пасік, де утримується 1218 бджолосімей. Можна припустити, що їх  у нас значно більше. Бо зібрані дані базуються лише на кількості виданих бджолярам ветеринарних паспортів.  Річ у тім, що у минулому році держава зробила реально діючою цільову програму підтримки галузі  бджолярства. Господарі, які мали 10 і більше  бджолосімей, отримали на кожну по 200 гривень допомоги.  Потрібно було  заповнити відповідну заявку і оформити документ на пасіку. Це правильний крок. Адже Україна вже стала провідним виробником меду в Європі.  Тож ті наші земляки, які присвячують свій час бджолярству, не просто займаються хорошою і корисною справою. Вони ще й роблять важливий внесок у розвиток  перспективної галузі місцевої економіки.

– Дякую  за розмову.

Інтерв’ю взяв

Олег МІРОШНИЧЕНКО


Автор: на
Ярлыки:

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