Кому і як підвищать пенсії

На 2021 рік заплановано п’ять етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.
Січень. У січні проведено перерахунок пенсійних виплат у зв’язку з підвищенням із січня 2021 року показника мінімальної заробітної плати (6000 грн).
Березень. Відбудеться індексація пенсій з 1 березня.
Квітень. Автоматичний перерахунок пенсіонерам, які працюють, з урахуванням заробітної плати в період роботи й набутого стажу роботи. Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.
Липень. Планується підвищення прожиткового мінімуму з 1769 грн до 1854 грн та збільшення надбавок, підвищень до пенсії (надбавки за понаднормовий стаж, надбавок і підвищень учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги тощо), збільшення мінімальної пенсії до 1 854 грн.
Встановлення щомісячної доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів віком 75-80 років та мінімальної пенсійної виплати 2500 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.
Продовжаться виплати щомісячної компенсації в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80-річного віку. Водночас буде розширене коло одержувачів таких виплат.
Грудень. Планується підвищення прожиткового мінімуму з 1854 до 1934 гривень та збільшення надбавок, підвищень до пенсії. Мінімальна пенсія, яку отримуватимуть українці з грудня 2021 року, зросте на 80 грн і становитиме 1934 грн.
У зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати до 6500 грн, з 1 грудня 2021-го мінімальна пенсійна виплата для людей, старших за 65 років й зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків становитиме 2600 грн.
Пресслужба головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області
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