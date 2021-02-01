Система сімейної медицини діє Але все ж таки потребує вдосконалення

Про роботу в умовах реформи системи охорони здоров`я, специфіку взаємовідносин між медичними закладами різного рівня та чому для ефективного лікування потрібна довіра між пацієнтом і лікарем – читачам «Променя» розповіла керівник Сновського центру первинної медичної допомоги Олена ШАРПАН.
– Вже близько двох років медична галузь працює в умовах реформування, – розповіла Олена ШАРПАН. – За цей час ми на конкретних прикладах пересвідчилися як у перевагах, так і в деяких недоліках нової системи охорони здоров’я населення. Однак попри всі труднощі ми прагнемо до того, щоб люди могли розраховувати на якісне та доступне лікування.
Один із основних принципів реформи медицини був обраний дуже правильно: чим більше до лікувального закладу звертається пацієнтів, тим більшим є його фінансування. Якщо лікарі і персонал висококваліфіковані, медзаклад має хорошу апаратуру, а між медичними працівниками та людьми створена атмосфера довіри – саме туди звертатимуться наші земляки. У свою чергу, від цього залежатиме і розмір зарплати тих, хто надає лікувальні послуги. Це спонукає їх до фахового самовдосконалення. Також тепер передбачено, що кожен рік лікар повинен підтверджувати свій професійний рівень. А якщо він цього не зробить, то це матиме наслідки не лише для нього, а й для медзакладу. Припустимо, є апаратура, яка використовується для певної діагностики. Медпрацівник, що її використовує, не отримав підтвердження своєї здатності працювати з нею. І тому на медзаклад вже не виділять грошей для безкоштовної діагностики пацієнтів саме такою апаратурою. Це до певної міри пояснює, чому в різних лікувальних закладах деякі схожі послуги надаються платно, а деякі – ні.
Треба ще раз нагадати: фінансування медицини тепер здійснюється через уповноважений державний орган - Національну службу здоров’я України. Вона ж і контролює витрачання виділених коштів. Причому може це робити через спеціальну комп’ютерну систему. Якщо лікар порушив протокол надання тієї чи іншої меддопомоги (наприклад, без достатніх підстав прописав антибіотик для лікування горла), то це може спричинити фінансові санкції.
Якщо вести мову саме про первинний рівень надання меддопомоги, то у Сновському центрі декларації з сімейними лікарями уклали 15 тис. 746 жителів місцевої громади. (Це 76% населення). Є приклади, коли дехто підписав угоду в іншому місті – Чернігові, Корюківці. Закон не обмежує людей у своєму виборі. Проте треба враховувати деякі нюанси. Наведу такий приклад. Один житель села на Сновщині мав декларацію, підписану аж у Семенівському районі. Коли захворів на коронавірус – ми його прийняли, оглянули, прописали лікування. Але лікарняний листок з тимчасової втрати працездатності видати не змогли, бо не мали на те повноважень. За таким документом йому довелося звертатися на Семенівщину, до свого лікаря.
На роботу сімейних лікарів впливає наявність нормативів – він може підписати декларації з 1800 громадянами. За певних обставин допускається збільшення цієї кількості на 10%. Але якщо перевищення показника продовжиться, то почне зменшуватися державне фінансування. Бо вважається, що тоді лікар не в змозі всебічно та якісно лікувати своїх пацієнтів, адже їх надто багато. Для огляду хворого офіційно передбачено 15 хвилин, протягом дня за попереднім записом на прийом може прийти до 20 осіб. Але ж ще є і так звана вільна черга – з тих, у кого екстренні випадки. Їх може бути 5 на день, або й 10.
Наразі для мережі первинної медичної допомоги Сновщини потрібні ще два сімейні лікарі – у Петрівку та Рогізки. На жаль, досі не вдалося знайти молодих спеціалістів (майбутніх випускників медуніверситетів), які б погодилися приїхати на роботу до нашої громади. Хоча у нас вже розроблена програма створення умов для залучення нових лікарів, зокрема – виділення житла. Можливо, незабаром зміниться державна політика на загальноукраїнському рівні й випускники медзакладів (за держзамовленням) будуть зобов`язані відпрацювати певний термін за направленням. Це допоможе трохи поліпшити ситуацію з кадровим забезпеченням.
Актуальною є тема взаємовідносин між первинною і вторинною ланками медицини. Уявімо ситуацію: хворий прийшов на прийом до сімейного лікаря, його оглянули, але лікування потребує участі вузькопрофільного спеціаліста. Пацієнт отримує електронне направлення і потрапляє до того лікаря, який спеціалізується на його захворюванні. З цього моменту людина вже отримує меддопомогу у закладі вторинної ланки. Згідно з роз`ясненням Національної служби здоров`я, усі подальші послуги пацієнту – включно з оформленням лікарняного листка – надаються саме там. Не повинна виникати ситуація, коли людину перенаправляють з кабінету в кабінет. Сімейний лікар лікує найбільш поширені хвороби, а спеціалізована допомога – це повноваження лікарні.
За два роки проведення медреформи до однозначних позитивів слід віднести збільшення розміру зарплати лікарів та персоналу ПМД, оснащення новою медапаратурою. Діє програма «Доступні ліки». Скажімо, для пільгових категорій населення передбачене медикаментозне забезпечення. Торік профінансовано допомогу онкохворим (знеболювальне) на 214 тис. грн, учасникам бойових дій – 27 тис. грн, хворим на епілепсію – 20 тис., недужим на хворобу Паркінсона – 69 тис., бронхіальну астму – 4 тис. Однак практична робота виявила і деякі недоліки в системі.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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