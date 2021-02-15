понедельник, 15 февраля 2021 г.

Допоможіть людині

 Лідія Миколаївна Захарченко  прийшла до редакції «Променя» в останній надії.  Позаду в неї – ціле життя. Працювала у дитячому садку. 

А на схилі віку підвело здоров’я – вона почала втрачати зір. Лікарі сказали, що треба робити операцію на очах.  А як таке оплатити, коли пенсія маленька, а ще ж і сину з онуком треба допомагати. Туга і сльози – кожного дня. Може, знайдуться добрі люди, які б допомогли їй? А Господь Бог віддячить кожному за щедре серце. 

Кошти можна переказати:

Одержувач:  Захарченко Л.М.

Рахунок: 26207732278155

IBAN: UA823052990000026207732278155

Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», Київ 

РНОКПП одержувача:  2115609284

Призначення платежу: поповнення рахунку Захарченко Лідія Миколаївна. 

Автор: на

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