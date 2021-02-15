Допоможіть людині

Лідія Миколаївна Захарченко прийшла до редакції «Променя» в останній надії. Позаду в неї – ціле життя. Працювала у дитячому садку.А на схилі віку підвело здоров’я – вона почала втрачати зір. Лікарі сказали, що треба робити операцію на очах. А як таке оплатити, коли пенсія маленька, а ще ж і сину з онуком треба допомагати. Туга і сльози – кожного дня. Може, знайдуться добрі люди, які б допомогли їй? А Господь Бог віддячить кожному за щедре серце.
Кошти можна переказати:
Одержувач: Захарченко Л.М.
Рахунок: 26207732278155
IBAN: UA823052990000026207732278155
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», Київ
РНОКПП одержувача: 2115609284
Призначення платежу: поповнення рахунку Захарченко Лідія Миколаївна.
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