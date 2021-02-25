Фонд направив 295 тис. грн на щомісячні виплати за січень для 51 медика і їх родин

Медичні працівники, які внаслідок гострої професійної хвороби на COVID-19 отримали стійку втрату працездатності, зокрема, інвалідність, отримують від Фонду соціального страхування України щомісячні страхові виплати. Також зазначені виплати фінансуються для осіб, які перебували на утриманні медичних працівників у разі їх смерті.
Такі
виплати щомісяця фінансуються Фондом для медичного працівника упродовж усього
його життя або до повного відновлення здоров’я. Їх розмір в обсязі 100%
компенсує потерпілому втрачений заробіток відповідно до встановленого МСЕК
ступеня втрати працездатності.
Станом
на сьогодні Фондом соціального страхування України здійснюються щомісячні
страхові виплати для 16 медичних працівників, які мають ступінь втрати
працездатності від 5% до 80%. Також щомісячні страхові виплати отримують 35
утриманців у разі смерті медичного працівника.
ФССУ
направив 295 тисяч гривень на фінансування щомісячних страхових виплат за
січень для зазначених осіб. З них на щомісячні виплати для медичних працівників
– 92 тис. гривень, для осіб, які перебували на утриманні померлих медичних
працівників, – 203 тис. гривень.
Щомісячна
виплата для одного медика від Фонду складає від 710,79 грн до 21 тис. 970 грн.
Розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності і середнього доходу,
який потерпілий мав на момент настання страхового випадку.
Нагадаємо,
окрім щомісячних страхових виплат, Фонд профінансував для зазначених осіб
одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням і
компенсував медичним працівникам втрачений за час лікування гострої професійної
хвороби заробіток. Для медичних працівників, яким було встановлено
інвалідність, або для їх родин у разі смерті медика, Фондом також було
профінансовано одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету
відповідно до ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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