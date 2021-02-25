четверг, 25 февраля 2021 г.

Фонд профінансував на 9,2% більше допомог на поховання у 2020 році

 

 


Упродовж 2020 року Фонд соціального страхування України надав допомоги на поховання родинам 11 781 працюючого українця. Це на 991 страховий випадок або 9,2% більше, ніж упродовж 2019 року.

На фінансування зазначених допомог Фонд направив 48,3 млн гривень. Допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4 100 гривень.

Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або оригіналу довідки про смерть, виданих для отримання допомоги на поховання.

Зазначимо, що допомога на поховання також надається у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Окремо зазначимо, що до наведених даних не включено відшкодування Фондом вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого, які фінансуються ФССУ у разі смерті застрахованих осіб через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.

Прес - служба виконавчої дирекції

Фонду соціальногострахування України

Автор: на

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