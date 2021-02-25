Фонд профінансував на 9,2% більше допомог на поховання у 2020 році

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Упродовж 2020 року Фонд соціального страхування України надав
допомоги на поховання родинам 11 781 працюючого українця. Це на 991
страховий випадок або 9,2% більше, ніж упродовж 2019 року.
На фінансування зазначених допомог Фонд направив 48,3 млн
гривень. Допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили
поховання, у розмірі 4 100 гривень.
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Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про
смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про смерть або оригіналу довідки про смерть, виданих для отримання
допомоги на поховання.
Зазначимо, що допомога на поховання також надається у разі
смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи
(не мали самостійних джерел засобів до
існування):
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які
не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з
інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не
мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх
професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання –
до 23 років;
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.
Окремо зазначимо, що до наведених даних не включено
відшкодування Фондом вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням
померлого, які фінансуються ФССУ у разі смерті застрахованих осіб через
нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.
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Прес
- служба виконавчої дирекції
Фонду
соціальногострахування України
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