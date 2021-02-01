Чи хороша у нас вода?

З кожним роком в Україні все більш актуальною стає проблема забезпечення населення питною водою. Причому не просто питною, а якісною. Посушливий клімат, забруднення хімікатами та деякі інші фактори призвели до того, що в окремих регіонах люди вимушені купувати воду в магазинах, щоб приготувати їсти. На щастя, в нашому краї ситуація не така і ми можемо користуватися на кухні водою зі звичайного водопровідного крану. Детальніше про якість місцевих водних ресурсів «Променю» розповіли у Сновському лабораторному центрі. (Колись він називався санстанцією).
За словами лікаря-епідеміолога Людмили Первакової, щороку лабораторному центру доводиться план моніторингу, затверджений в облдержадміністрації. Досліджується питна вода, яку місцеве населення отримує з різних джерел. Водогінні мережі діють у Сновську (дві), Нових Боровичах, Гірську, Заріччі, Суничному і Старих Боровичах. Багато хто з людей попробивав надворі свердловини, а хтось, за старою звичкою, користується колодязем.
Протягом 2020 року лабораторія взяла 51 пробу води з мереж централізованого водопостачання для дослідження на відповідність фізико-хімічним нормам. У двох випадках було встановлено перевищення вмісту заліза (у Суничному і Сновську).
Стосовно громадських колодязів, то, скажімо, у 2016 році проби бралися з 60, у 2019-му – вже з 12, а минулого року – лише з чотирьох. (Це ті, які знаходяться на території навчальних закладів). У воді одного з них виявлено підвищений вміст заліза (у Петрівці). Тут треба згадати, що лабораторний центр звертався у письмовій формі до органів місцевого самоврядування з проханням надати повну інформацію про наявність діючих колодязів загального користування, тобто вуличних. На жаль, досі такі дані отримати не вдалося.
Разом з цим за 2020 рік досліджена 51 проба води, якою користуються вагітні жінки. (Це вимога системи охорони здоров’я). Отже, у семи випадках спеціалісти лабораторії виявили перевищення норми вмісту нітратів (у Кучинівці, Сновську, Тихоновичах, Тур’ї та Іванівці). Своєрідний «рекорд» - при нормі 50 мг/дц3 було зафіксовано 148. Малолітнім дітям, а тим більш – немовлятам, таку воду вживати категорично протипоказано. Однак це не означає, що в усіх вищезгаданих населених пунктах колодязна вода така погана. Абсолютно ні. На стан якості води по-різному впливають навколишні умови. Якщо майже біля колодязя не один рік поспіль викидається гній із хліва, то чого ж дивуватися наслідкам…
Принагідно треба розповісти і про дослідження проб води за бактеріологічними показниками. Торік на Сновщині з джерел централізованого водопостачання їх взято 80. У трьох випадках були виявлені проблеми, які усувалися традиційним методом - дезінфекцією, тобто хлоруванням. З колодязів взяли 37 проб. З них у 6 знайшли відхилення від діючих норм.
Стосовно стану водних ресурсів у річці Снов, то проби з неї в рамках моніторингу беруться раз на квартал. Торік результати лабораторних досліджень підтвердили, що вода там за своїми показниками перебуває у межах норми.
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