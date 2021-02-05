Заяву-розрахунок на виплату лікарняних і декретних роботодавці мають подати упродовж 5 робочих днів

Під захистом Фонду соціального страхування України знаходиться понад 12 мільйонів працівників, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, членів фермерських господарств та інших. Усі вони в разі настання страхового випадку мають право на матеріальне забезпечення, страхові виплати, а також медико-соціальні послуги за кошти Фонду. Зокрема, ФССУ компенсує для них втрачений заробіток за період лікування або відпустки по вагітності та пологах.
Для
отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності або по вагітності та
пологах, працівник має передати лікарняний листок своєму роботодавцю. На
підставі листка непрацездатності, відповідно до рішення Комісії (уповноваженого)
із соціального страхування підприємства (рішення приймається упродовж 10
календарних днів), роботодавцем оформлюється та подається до Фонду
заява-розрахунок на виплату матеріального забезпечення працівнику – на це
відведено до 5 робочих днів.
Саме
від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем залежить дата фінансування
лікарняних і декретних виплат. Слідкувати за станом усіх виплат від ФССУ застраховані
особи можуть у телеграм-каналі https://t.me/socialfund,
де в оперативному режимі оновлюється інформація про здійснене фінансування за тегом
#фінансування_оперативно.
Після
здійснення Фондом фінансування кошти надходять на рахунки роботодавців упродовж
декількох банківських днів. Дізнатись, чи вже перераховано кошти роботодавцю, застраховані
особи можуть з щоденної звітності Фонду про стан фінансування страхувальників у
зазначеному телеграм-каналі за тегом #фінансування_страхувальників, інформація оновлюється
у розрізі регіонів.
Фонд
здійснює перерахування коштів для виплати допомог працівникам на рахунок страхувальника
(роботодавця), який має здійснити виплату у найближчий після дня призначення допомоги
строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після отримання коштів
від ФССУ.
Строки
подання заяви-розрахунку затверджено постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження Порядку фінансування
страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на
виробництві за рахунок коштів ФССУ». Граничні терміни встановлено правлінням
Фонду з метою пришвидшити строки виплат допомог застрахованим особам та
посилити їх соціальний захист.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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