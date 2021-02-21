Розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання

З першого лютого розпочалася реєстрація на ЗНО, яка триватиме до 5 березня. ЗНО складатимуть цьогорічні випускники шкіл, а також учні й студенти професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року отримають повну середню освіту. Крім того, тести писатимуть випускники попередніх років, які хочуть вступати до вишів цього року.
Що потрібно для того, аби зареєструватися на ЗНО, який перелік предметів є обов’язковим, та коли, власне, проходитиме ЗНО, «Променю» розповіла начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради Олена Коваленко.
– Реєстрація учасників триватиме до 5 березня на сайті testportal.gov.ua. Щоб зареєструватись, необхідно обрати категорію особи, а потім створити і заповнити реєстраційну картку. Слід підготувати комплект документів і подати його відповідальній особі у закладі освіти (до 1 березня включно). Кожен учасник ЗНО повинен подати оформлену реєстраційну картку з сайту і засвідчену копію паспорта громадянина України.
– Олено Іванівно, які предмети цього року є обов’язковими?
– Учасники ЗНО можуть скласти тести з 5 предметів. Основна сесія ЗНО триватиме з 21 травня до 15 червня.
Для державної підсумкової атестації потрібно написати 4 тести. Обов’язковими є два предмети: українська мова та математика. Третій на вибір – або історія України, або іноземна мова. Четвертим може бути один із таких навчальних предметів: історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іспанська, німецька, французька мови.
Цьогорічні випускники також можуть обрати додатковий п’ятий предмет із запропонованих для ЗНО. Результати основної сесії учасники дізнаються до 30 червня.
– А як щодо пробного тестування. Чи матимуть учні змогу пройти його, на відміну від попереднього року?
– Пробне тестування відбудеться 10 квітня. Міністерство освіти і науки обіцяє, що учні в 2021 році таки зможуть його пройти. До речі, кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест лише з одного навчального предмета, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома. Потім з 10 по 14 квітня вони мають внести свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО.
– Розкажіть, хто має право брати участь у додатковій сесії ЗНО?
– Цю сесію проводять для осіб, які з поважних причин не мають можливості взяти участь в основній сесії. Наприклад, через хворобу, навчання за кордоном тощо. Обов’язково причину відсутності необхідно підтвердити відповідним документом.
Реєстрація на додаткове ЗНО відбудеться з 6 по18 травня включно. Додаткову сесію буде проведено з 29 червня до 16 липня. Її результати оприлюднять до 23 липня.
– Розкажіть про дати проведення ЗНО.
– Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня зі складання хімії. 24 травня учні складатимуть іспанську, німецьку, французьку мови, 25 травня – англійську мову, 28 травня – математику, 1 червня – українську мову і літературу, 4 червня – історію України, 7 червня – фізику, 10 червня – біологію. Завершиться сесія 15 червня географією.
– Дякую за розмову.
Спілкувалася
Тетяна ЛИТВИН
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