24-річний сновчанин розповсюджував наркотики на території всього району

У рамках масштабної Всеукраїнської спецоперації Нацполіції «Рубікон» поліцейські припинили діяльність двох каналів збуту наркотиків та психотропів на Чернігівщині. Наркоділків затримано у процесуальному порядку. Поліція вилучила розфасовані партії наркотиків та психотропних речовин.
Протиправну діяльність наркоділків задокументували слідчі слідчого управління, управління боротьби з наркозлочинністю та управління карного розшуку поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
Поліція викрила 24-річного мешканця Сновська, який отримував наркотики та психотропи оптовими партіями та налагодив стабільний канал збуту заборонених речовин шляхом розкладання прихованих «закладок» по території всього Корюківського району. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД зловмисника затримали після чергового отримання партії психотропних речовин та наркотичних засобів. У ході розслідування поліцейські встановили схему роботи фігуранта. Оптові партії особливо небезпечної психотропної речовини – «Альфа PVP» та канабісу молодик замовляв через спеціалізовані Telegram-канали. Товар він отримував у поштових відділеннях – він був замаскований у вигляді водних компресорів. Після чого фасував його та систематично збував уроздріб на території Корюківського району шляхом розкладання прихованих «закладок».
Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили психотропні речовини, засоби для пакування «закладок», а також інші речові докази. Усе вилучене направлено на експертні дослідження.
