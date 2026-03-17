Новенькі «швидка» й «пожежна» працюватимуть за призначенням

Сновська міська територіальна громада отримала від благодійників два надзвичайно важливі автомобілі — пожежну машину та автомобіль швидкої медичної допомоги. Ці транспортні засоби були доставлені благодійниками з Німеччини до українського кордону, після чого передані представникам нашої громади.
Пожежний автомобіль використовуватиметься рятувальниками для ліквідації пожеж, що виникають унаслідок обстрілів або інших надзвичайних подій, а також допоможе оперативніше захищати житлові будинки та об’єкти інфраструктури громади.
Автомобіль швидкої медичної допомоги працюватиме за призначенням у центральній районній лікарні. Це дозволить медикам швидше реагувати на виклики, оперативно доставляти пацієнтів до медичних закладів та надавати необхідну допомогу жителям громади.
Комментариев нет:
Отправить комментарий