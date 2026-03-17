Туберкульоз: час руйнувати міфи

Багато хто досі вважає, що туберкульоз – це хвороба минулого або проблема лише тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах. Проте це не так. Розвінчує та оновлює наші з вами знання про цю хворобу генеральний директор КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» Олена Шарпан.
– Перш за все треба розуміти, - розповідає лікарка, - що захворіти може кожен. Адже бактерія туберкульозу не запитує про рівень доходу чи посаду. Вона передається повітрям під час тривалого перебування в одному приміщенні з людиною, яка має відкриту форму хвороби. Стрес, виснаження та перевтома – фактори, які знижують імунітет і роблять організм вразливим.
Варто зазначити, що лікарня зараз не обов`язкова. Забудьте про страх місяцями лежати в закритих палатах. Сьогодні більшість пацієнтів (70%) лікуються амбулаторно з першого дня. Це означає, що людина може жити вдома, бачити рідних і приймати ліки під наглядом сімейного лікаря. Щойно пацієнт починає лікуватися, він дуже швидко перестає бути заразним для оточуючих. Це виліковно і безоплатно. Сучасні препарати дозволяють повністю подолати хворобу. В Україні діагностика та повний курс лікування фінансуються державою. Головне – виявити хворобу вчасно. Основні симптоми, які не можна ігнорувати: кашель понад 2 тижні, слабкість та пітливість вночі, температура 37,2 без очевидних причин, що тримається довго. Якщо ви помітили схожі симптоми у себе чи близьких – просто зверніться до сімейного лікаря. Це звичайний крок відповідальної людини.
До речі, за минулий 2025 рік закладом КНП було виявлено 10 хворих на туберкульоз, з них – 1 дитина. Контактуючих людей – 25. Всі вони пройшли лікування та наразі не становлять жодної загрози для оточення.
Розмовляла Тетяна КОВТУН
