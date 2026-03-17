вторник, 17 марта 2026 г.

Тарас Шевченко вчив любити Україну

 Минулого тижня відзначали  212-ту річницю від дня народження великого сина українського народу — Тараса Григоровича Шевченка. З цієї нагоди покласти квіти до підніжжя пам’ятника Кобзарю зібралися представники влади, 2-го відділу РТЦК та СП, небайдужа громадськість.



«Слово генія стало символом боротьби за свободу, правду і гідність українців. Минуло багато років, але його поезія й сьогодні звучить актуально, додає нам сили, віри та впевненості у власному майбутньому,» – сказав у своїй промові міський голова Олександр Медведьов.

Шевченко вчив любити Україну, берегти свою мову, пам’ятати своє коріння і ніколи не миритися з несправедливістю. Сьогодні, коли наша держава знову відстоює свою незалежність, його пророчі слова набувають особливого змісту.

Нехай слово Тараса Шевченка і надалі надихає нас бути гідними громадянами своєї держави!

«…Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава і воля святая!»…

Автор: на

