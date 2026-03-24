Гучномовці встановлені у місті й деяких селах

У місті та кількох селах Сновської громади встановили нову автоматизовану систему централізованого оповіщення населення навіть під час відключення електроенергії.
Через гучномовці автоматично сповіщається сигнал повітряної тривоги, відбою повітряної тривоги та загальнонаціональна хвилина мовчання. Текст цих повідомлень розроблений і стандартний для багатьох регіонів України. Також в ручному режимі, через мікрофон, можна інформувати населення про інші події та робити оголошення. Реалізувати даний проєкт «Разом у безпеці: підвищення стійкості Сновської громади у реагуванні на надзвичайні ситуації» вдалося за підтримки Громадської організації “ЛАМПА” та Центр з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту CIVIC.
Комментариев нет:
Отправить комментарий