Ольга Гаврилець: «У планах – зберегти все найкраще, що вже створено в закладі, і водночас сучасно розвивати його»

Ольга Леонідівна Гаврилець – вчитель математики та економіки, яка отримала освіту в Ніжинському педагогічному університеті. Професія вчителя завжди була для жінки особливою, адже ще з початкової школи вона мріяла також колись навчати дітей. Так і склалося. Свою педагогічну діяльність розпочинала з вчителя математики в Єлінській ЗОШ.
Волейбольна команда школи.
Саме у цій сільській маленькій школі вчорашня студентка зрозуміла, що з вибором професії вона не помилилася. Це те місце, з яким вона стовідсотково хоче пов’язати своє подальше життя. Після декретної відпустки влаштувалася у Сновський ліцей №1 на посаду педагога-організатора. Тут же працювала і вихователем з підвозу дітей, далі – вчителем математики та інформатики. Невдовзі отримала посаду заступника з виховної роботи, а згодом і з навчальної. Саме цьому освітньому закладу фахівчиня присвятила 17 років життя. А у серпні 2025 року вирішила попрощатися з освітянською справою і написала заяву на звільнення.
Та без улюбленої справи, без гамірних шкільних коридорів, а головне – без улюблених школярів, свого життя вона вже не уявляла. Так в останній момент вирішила подати заявку на вакантну посаду директора Сновського ліцею №3. І вже з 22 жовтня 2025 року очолила даний заклад.
Про інновації у навчанні, створення кількох важливих проєктів та й загалом, про навчання дітей у прифронтовому містечку, Ольга Леонідівна розповіла читачам «Променя».
Ліцей долучився до «Мрії»
Із другого семестру навчальний заклад розпочав роботу в державній цифровій освітній екосистемі «Мрія». Відтепер у ліцеї працюють електронний журнал та електронний щоденник «Мрія», які об’єднують розклад, домашні завдання, оцінки, безпечні чати та навчальні матеріали в одному просторі. Це допомагає зробити освітній процес більш організованим, відкритим і зручним для кожного.
Це означає більше сучасних цифрових можливостей для учнів, зручні інструменти для вчителів і якіснішу комунікацію з батьками. Освіта стає ближчою, зрозумілішою та технологічнішою — і ми впевнено рухаємося в цьому напрямку.
«Мрія» — це державна цифрова освітня екосистема, що включає мобільний застосунок і вебпортал, розроблені для учнів, батьків та вчителів України. Її мета — цифровізація навчального процесу та зменшення бюрократичного навантаження.
Створення простору «ProSTEM Сновськ»
Завдяки цьому проєкту ліцей отримав 260 тисяч гривень для створення унікального освітнього простору. Проєкт було створено спільно з вчителями закладу та учнями, що ще більше згуртувало обидва колективи школи. Зокрема, над ним працювали, окрім власне Ольги Гаврилець, вчителька з креативними ідеями Яна Данильченко, експертка з командної роботи Олена Тищенко, організаторка ідейних рішень Крістіна Москаленко та учениця 9-А класу Єва Кононевич.
Саме вони успішно представили заклад на зимовому буткемпі з проєктного менеджменту від благодійного фонду Схід SOS — події, що об`єднала п`ять шкіл із прифронтових громад України для створення важливих проєктів у своїх громадах.
Під час інтенсивного тижня у Львові учасники проходили повний шлях — від аналізу проблем до формування чітких цілей, плану реалізації та бюджету.
Проєкт нашої команди — створення простору «ProSTEM Сновськ» для підвищення практичних технологічних навичок дітей і підлітків, який посилить розвиток STEM-освіти в нашому ліцеї та громаді.
Відкриття простору планується наприкінці квітня.
Облаштування нового кабінету біології
За ініціативою Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту та відповідно до Рекомендацій Міністерства освіти та науки було додано до Єдиного проєктного портфелю громади проєкт «Створення освітнього простору у межах реформи «Нова українська школа».
Це дасть можливість залучити кошти субвенції державного бюджету на облаштування кабінету біології в Сновському ліцеї №3. Це відбуватиметься за кошти державної програми, ще 5% фінансуватиме місцевий бюджет.
Загальна вартість цього проєкту становить 1243100 грн, з них – 943400 грн – субвенція з державного бюджету, 49700 грн – співфінансування з місцевого бюджету, ще 250 тисяч – кошти місцевого бюджету на ремонт приміщення.
Створення гідних та безпечних умов в укритті
– Наше укриття складається з трьох кімнат,- розповідає директорка. – Всього воно вміщує 150 учнів, але такої великої кількості дітей ми ніколи не збираємо. Наразі у нас змішане навчання, тобто, якщо немає повітряної тривоги та інших загроз, діти приходять до закладу по чотири класи три дні поспіль. В разі, коли тривога почалася безпосередньо на уроці, діти спускаються до укриття. Там кімнати оснащені усім необхідним для проведення уроку. Починаючи від парт, закінчуючи телевізором та можливістю підключати проєктор.
Одна з навчальних кімнат в укритті.
Нещодавно ми облаштували там новесенький санвузол. Роботи виконувалися за сприяння Благодійного фонду “НЬЮ ВЕЙ” NEW WAY, за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України. Також заклад забезпечили необхідними господарчими товарами.
Завдяки цій допомозі в укритті створено належні умови для забезпечення базових гігієнічних потреб учнів і працівників під час тривалого перебування в період повітряних тривог. Це важливий внесок у формування безпечного та відповідального освітнього середовища.
Активна участь у різноманітних челенджах
Нещодавно ліцей активно долучався до Всеукраїнського челенджу «Very Verified 2.0: сила критичного мислення». За цей час було проведено 13 різноманітних заходів — від ігор і воркшопів до навчальних сесій та інтегрованих уроків.
Окрім цього, учні та вчителі пройшли онлайн-курс «Very Verified 2.0: онлайн-курс із медіаграмотності», дізналися, як протистояти дезінформації, та отримали сертифікати.
А 15 березня ми отримали відзнаку за участь у цій кампанії. Це результат спільної роботи нашої команди — учителів і учнів, які долучилися до активностей та разом говорили про важливість критичного мислення й уміння розпізнавати маніпуляції в інформаційному просторі.
Відбудова їдальні поки що стоїть на місці
– Їдальня згоріла ще в 2016 році, - згадує директорка. – Якщо я не помиляюся, то у 2018 році було створено проєкт з її реконструкції. Кошти виділилися, ремонтні роботи почалися, але з початком повномасштабного вторгнення все припинилося. Жодного фінансування ми наразі не отримуємо. Звичайно, я вже багато куди зверталася стосовної даної проблеми, писала проєкти, але поки що змін немає. Їдальня для нас – одне з пріоритетних питань.
Ось так харчуються учні ліцею. Бокси від нашого училища.
Наразі ми домовилися щодо кейтерингу з Вищим училищем лісового господарства (директорка Лариса Дубина). Вони готують їжу для наших учнів і щодня, згідно з кількістю школярів, привозять нам бокси з смачною, поживною, а головне – корисною їжею. Наприкінці кожного місяця ми оплачуємо дану послугу.
Вчителі та діти – наша перлина
– Кожен вчитель у ліцеї – дійсно дуже мудрий, талановитий та креативний, - розповідає Ольга Гаврилець. - Ту кількість інформації, яку вони опрацьовують, щоб дати на уроці дитині найефективніші знання важко й уявити. Дехто може подумати, що підготувати урок в онлайн форматі досить просто, адже вчитель, сидячи вдома, просто розповідає дітям навчальний матеріал. Але це зовсім не так. В урок вкладається стільки праці, що людям, далеким від цієї сфери, це важко зрозуміти.
Вони стараються подавати матеріал не просто цікаво, але й сучасно та технологічно. Загалом педагогічний склад налічує 29 працівників. Всі вони роблять все для того, аби ліцей розвивався та процвітав та готують дійсно обізнаних у всіх сферах життя школярів.
До речі, у ліцеї навчається 241 дитина, з них – 31 підвозять шкільним автобусом із Великого Щимеля та Займища. Кожен учень – наша гордість та індивідуальність. Неймовірно пишаємося десятикласником Олегом Копиловим, який завдяки програмі «Флекс» наразі навчається в США. Програма передбачала обмін майбутніх лідерів навчальних закладів з можливістю отримувати стипендію протягом року.
Дев’ятикласниця Єва Кононевич – також наша гордість. Вона активно починає розвиватися та цікавитися темою написання проєктів. Навіть зараз вона підвищує свої знання з цієї тематики у Трускавці.
Дев’ятикласниця Єва Кононевич із сертифікатом на реалізацію проєкту «Школу вгору».
Пишаємося нашими учнями, які гідно представили заклад та вибороли призові місця на І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
Диплом І ступеня отримали: Каріна Савицька (географія), Дмитро Матвієнко (інформаційні технології), Марія Савоста (біологія), Злата Іллєнко (конкурс з української мови імені Петра Яцика).
Диплом ІІ ступеня вибороли: Анастасія Гах (англійська мова), Єва Кононевич (мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка), Євангеліна Стеблевська (конкурс з української мови імені Петра Яцика).
Диплом ІІІ ступеня: Єва Кононевич (англійська мова), Каріна Савицька (англійська мова), Данило Бугрим (інформаційні технології), Дар`я Довбиш (математика), Вероніка Бондаренко (правознавство). На ІІ обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін Диплом ІІІ ступеня з біології отримала Марія Савоста (вчитель Оксана Мудрицька).
Пишаємося нашою волейбольною командою дівчат, а також футзальною командою хлопців. Команди підготували учителі фізичної культури Олександр Кухаренко, Віктор Кравець та Крістіна Москаленко— наставники, які вміють запалити віру в успіх.
Наразі у молодої, амбітної та перспективної директорки планів на майбутнє дуже багато. Головне, щоб закінчилася війна, і тоді їх втілення в життя буде дуже швидким та успішним. За її словами, головне про що вона мріє - зберегти все найкраще, що вже створено в закладі, і водночас розвивати його відповідно до сучасних освітніх викликів.
Розмовляла Тетяна КОВТУН
