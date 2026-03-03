вторник, 3 марта 2026 г.

Школярі Сновщини показали достойні результати на обласних олімпіадах

 Нещодавно завершився обласний етап Всеукраїнських предметних олімпіад та мовно-літературних конкурсів. Здобувачі освіти нашої громади також взяли в них активну участь і показали чудові результати. У підсумку школярі отримали 13 Дипломів. Двоє учнів Сновського ліцею №1 Станіслав Булденко та Дар`я Минченко будуть захищати честь Сновщини і навіть області на Всеукраїнському етапі мовно-літературних конкурсів. 

Станіслав Булденко



Дар`я Минченко

Із тринадцяти Дипломів, 11 отримали представники Сновського ліцею №1. Зокрема, Анна Коритіна одержала три Дипломи з математики, історії, правознавства. Такий же результат і в Станіслава Булденка. Він отримав три Дипломи з української мови, історії та на конурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Два Дипломи заслужено виборов Іван Стецурін з математики та географії. Іван Полевий отримав Диплом з інформатики, Тетяна Литвиненко – біології, Дар`я Минченко на мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка.

Анжеліка Кривенко, учениця Кучинівського ліцею виборола Диплом з географії. А Марія Савоста (Сновський ліцей №3) отримала Диплом з біології. 

Дуже приємно, що наші учні достойно та гідно представили рідну громаду та показали, що навіть, живучи на прикордонні, у постійних стресах та тривогах, можна вчитися. Головне – бажання, чітке розуміння свого майбутнього та віра в мирне життя.

Тетяна КОВТУН

Фото з архіву Сновського ліцею №1

