Вовки, лисиці, зайці й косулі бігають околицями Тихонович, Софіївки й Іванівки

Нині у зоні бойових дій (Сновщина до неї входить), коли заборонене полювання на дикого звіра, цього дикого звіра розвелося, як ніколи багато. Особливо це помітно у населених пунктах, розташованих поблизу лісу.Там дикі звірі вже почали розгулювати вільно. Приміром, днями лисиця розкошувала у дворі софіївських господарів, вовк завивав на околиці іванівських хат у напрямку Тихонович. І у самих Тихоновичах, особливо на краю села, жителі бачать і зайців, і косуль, і диких кабанів. Чимало дичини, як стверджують місцеві, заплутується у рукотворних засобах безпеки. Випадків нападу хижаків не зафіксовано, хоча ризики є. Свіжий приклад: мешканець Тур`ї минулого тижня, під час прогулянки із собакою, бачив рись.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий