Світла пам`ять і шана захиснику України

Трагічна звістка знову сколихнула нашу громаду. Другого березня під час виконання бойового завдання обірвалося життя нашого земляка, жителя Кучинівки, старшого солдата Максима Станкевича. Вірний військовій присязі, він до останнього подиху боронив країну від загарбників.
Максим мужньо захищав рідну землю у складі Збройних Сил України. Служив артилеристом, виконував бойові завдання на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках. Побратими знали його за позивним «Бульдог». Пройшов професійну військову підготовку в Німеччині, де опанував майстерність артилериста.
2 березня Максим загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, до кінця залишившись вірним присязі та Батьківщині.
Максим разом із дружиною та двома дітьми з 2019 року мешкав у селі Кучинівка. Герою було лише 37 років.
Світла пам’ять і вічна шана Захиснику України.
