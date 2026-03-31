Нова щомісячна допомога 7000 грн на дитину до року: як отримати і що варто знати

З 1 січня 2026 року в Україні набув чинності Закон №4681-ІХ, спрямований на посилення державної підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Документом запроваджується нова система грошових виплат і соціальних програм – від допомоги вагітним жінкам і одноразових виплат при народженні дитини до щомісячної підтримки батьків дітей різного віку та нових форматів допомоги, зокрема «єЯсла», «єСадок» (з 2028 року) і «Пакунок школяра».
Встановлено такі розміри допомог на 2026 рік
Допомога вагітним жінкам і породіллям: для непрацюючих жінок – 7000 грн щомісяця; для офіційно працюючих – щомісяця у розмірі 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців роботи. Одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини – 50 000 грн. «Пакунок малюка»: або в натуральній формі, або у вигляді грошової компенсації його вартості. Щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку – 7000 грн. Виплачується після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 10 500 грн. Щомісячна допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років «єЯсла» – 8 000 грн. Одноразова грошова допомога учням перших класів «Пакунок школяра» – 5 000 грн.
Як саме можна оформити дані виплати, куди звертатися та які документи при собі мати «Промінь» поцікавився у молодої матусі Катерини Макаренко (на фото), яка у січні 2026 року вперше стала мамою.
– Після виписки з пологового, я одразу звернулася до Дія Центру, - розповідає жінка. – Написала заяву для оформлення одноразової виплати в 50 тисяч гривень. Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та банківські реквізити (IBAN-рахунок). Відкривати спеціальний рахунок не потрібно було, можна вказувати вашу звичайну картку. Ці кошти можна знімати та розраховуватися у будь-якому магазині. Оформлення зайнято у мене дуже мало часу. Працівники центру дуже лояльно та швидко все пояснили та допомогли.
Оформити щомісячну допомогу також було не складно. Щоправда, коли я писала заяви, у Дія Центрі таку послугу ще не виконували. Але, наскільки я знаю, найближчим часом, обидві виплати можна оформлювати саме там. Отож, щоб отримувати щомісяця 7 тисяч гривень, я звернулася в Пенсійний Фонд України. З документів треба мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, довідку з місця проживання (прописка), свідоцтво про народження дитини та документ про відкриття лікарняного з роботи. Кошти зараховуватимуться на спеціальний рахунок в Ощадбанку. Витрачати ці гроші можна виключно на потреби дитини та родини. Є навіть перелік напрямків щодо розрахунку. У Сновську цією картою можна стовідсотково розраховуватися в АТБ, кількох аптеках, Аврорі тощо. Обмежень щодо вибору товарів в тому чи іншому магазині немає.
Катерина Макаренко для своєї дитинки вирішила обрати «Пакунок малюка» в натуральній його формі. І не пошкодувала. Там є все: підгузки, пелюшки, ковдри, одяг (боді, чоловічки), засоби гігієни, рушники, розвиваючі іграшки тощо.
У грошовому еквіваленті «Пакунок малюка» - 8 451 грн. За словами матусі, на цю суму вона навряд придбала б стільки товарів. До речі, все з пакунку якісне та дійсно необхідне. Вони з малюком охоче користуються усім.
– Я дуже рада, що до моїх пологів держава все таки прийняла даний закон, - ділиться молода матуся. – Бо оті 860 гривень – то просто смішна сума, враховуючи нинішні ціни на товари. Єдиний мінус - це те, що виплати будуть тривати лише до року. Далі я маю вийти на роботу. Але ж хіба однорічну дитину приймають у садочок? І хіба не зарано у такому віці її віддаляти від матері? Наскільки я знаю, у Сновську і не беруть таких малюків у садочки. Тож, як бути матерям, якщо і чоловіки їх працюють, і, приміром, бабусі або дідусі, не зможуть сидіти з дитиною? Виходить, якщо матір лишається вдома з дитиною, то сидітиме без копійки, адже умовою подальшого отримання 8 тисяч щомісяця є лише вихід на роботу. «єЯсла», як на мене, дещо недоопрацьована допомога. Адже дійсно не враховує багатьох факторів материнства.
Розмовляла Тетяна КОВТУН
