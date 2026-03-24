вторник, 24 марта 2026 г.

Творча зустріч з ароматом поезії й любові

17 березня у Сновському історичному музеї був особливий вечір живої поезії, щирих розмов і творчого натхнення. 


У рамках реалізації проєкту, що фінансується Фондом «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ) на гостей чекало знайомство з авторкою поетичних збірок Оленою Компанець. Читання поетичних рядків, спілкування про силу слова, силу духу та незламності, емоції та історії, які народжуються між рядками поезії, любові  – про все це говорили і слухали на творчій зустрічі з ароматом кави і чаю. А на завершення кожен учасник отримав від авторки збірку «У вишиванці крила маю» з дарчим підписом. 

До речі, збірка ще продається у нашому книжковому магазині.

Валентина МОСКАЛЕНКО, директорка 

Сновського історичного музею


