Творча зустріч з ароматом поезії й любові

17 березня у Сновському історичному музеї був особливий вечір живої поезії, щирих розмов і творчого натхнення.
У рамках реалізації проєкту, що фінансується Фондом «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ) на гостей чекало знайомство з авторкою поетичних збірок Оленою Компанець. Читання поетичних рядків, спілкування про силу слова, силу духу та незламності, емоції та історії, які народжуються між рядками поезії, любові – про все це говорили і слухали на творчій зустрічі з ароматом кави і чаю. А на завершення кожен учасник отримав від авторки збірку «У вишиванці крила маю» з дарчим підписом.
До речі, збірка ще продається у нашому книжковому магазині.
Валентина МОСКАЛЕНКО, директорка
Сновського історичного музею
