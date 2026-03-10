Військова служба за контрактом – це захист Батьківщини і спільний внесок у перемогу

Основна перевага служби за контрактом від служби за призовом під час мобілізації — можливість самостійного вибору підрозділу та місця проходження військової служби з обранням відповідної військово-облікової спеціальності.
Окрім цього: при підписанні першого контракту зі Збройними Силами України військовослужбовці отримують одноразову допомогу, розмір якої становить від 24 224 до 30 280 гривень в залежності від звання; жителям нашої громади, які прийняті на військову службу за контрактом за направленням другого відділу Корюківського РТЦК та СП, виділяється матеріальна допомога в сумі 20 тисяч гривень одноразово. Контракт можуть підписати особи віком від 18 років та понад 60 років, які придатні до служби за станом здоров’я.
Строки контракту для рядового складу складає 3 роки, сержантського та старшинського складу від 3 до 5 років, для офіцерського від 5 до 10 років, але за умови воєнного стану служба за контрактом автоматично продовжується і триватиме до завершення військового стану, оголошення демобілізації або доки не з’являться чинники, які дозволятимуть звільнитися.
Для громадян віком від 18 до 24 років, які приймаються на військову службу за контрактом та громадян, а також громадяни, які здобули медичну або психологічну освіту і приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності строки контракту становлять 1 рік.
Для осіб віком від 60 років строк військової служби встановлюється 1 рік. Військовослужбовці цієї категорії виконуватимуть допоміжні небойові функції.
