Фахівчиня ВПУЛГ Ірина Усік переймала досвід у колег з Італії

Завершено навчальну поїздку «Створення центрів професійної досконалості», яка відбувалася з 16 по 20 лютого в місті Турин та була спільно організована з Бельгійською агенцією міжнародного співробітництва — Enabel та Європейською фундацією освіти — ETF.
У складі української делегації, що об’єднала представників управління освіти, економічного сектору, керівників і викладачів ПТНЗ, Сновське вище професійне училище лісового господарства представляла Ірина Усік.
Головна місія візиту — вивчити архітектуру успіху італійських Центрів професійної досконалості (CoVEs) та визначити, які gпрактики можуть бути ефективно інтегровані у стратегію розвитку української професійної освіти. У ITS Academy делегація ознайомилася з інноваційною моделлю навчання, де освітній процес є частиною дослідницького циклу, тісно пов’язаного з реальним сектором економіки — ІТ та аерокосмічними технологіями. Понад 90% викладачів — фахівці-практики, що забезпечує максимальну гнучкість і швидке пристосування навчальних планів під потреби ринку праці, оперативне оновлення програм і практичну релевантність знань.
У просторі Piazza dei Mestieri відчули справжню силу людиноцентричного підходу до освіти: навчальні програми поєднують класичні методики з філософією Heartfulness, створюючи середовище, де учень відчуває підтримку, мотивацію і особистий розвиток. Особливу увагу приділено практичній роботі: студенти залучаються до реальних проєктів, проходять стажування безпосередньо на підприємствах, а наставники допомагають будувати кар’єрні плани та відновлювати інтерес до навчання. Piazza dei Mestieri — це не просто школа, а своєрідний «місток» між освітою та професійним життям, де учень бачить результат своєї праці і відчуває власну значущість.
Організація ENGIM продемонструвала ефективність інклюзивної моделі з акцентом на актуальні спеціальності, підтримку випускників упродовж двох років та роботу з молоддю, яка потребує додаткової уваги (NEET, учні з ОП). Тут активно впроваджується постійне коригування та модернізація навчальних програм відповідно до змін запитів ринку праці, що робить підготовку максимально релевантною та сучасною.
Візит до Комо — знайомство з COMETA та IATH — показав, як модель «Школа–Родина» формує потужну освітню екосистему, в якій партнерство, довіра та професійна майстерність стають основою розвитку. Тут поєднують формальну освіту з соціальною підтримкою, інтегрують студентів у життя громади та бізнесу, навчають не лише професійним навичкам, а й емоційному інтелекту, роботі в команді та відповідальності. Особливе враження залишив інструмент «Exit Ticket» — система зворотного зв’язку, що фіксує емоційний стан учнів після навчального дня та дозволяє педагогам і наставникам коригувати підходи, щоб кожен студент відчував підтримку та прогрес.
Окремим і важливим компонентом поїздки стала робота з командою Європейської фундації освіти.
Разом з експертами брали участь у стратегічних сесіях, обговореннях та вправах із самоаналізу, спрямованих на оцінку інституційної спроможності та формування чітких орієнтирів розвитку. Ця співпраця дозволила глибше осмислити потенціал українських закладів і визначити напрямки, де застосування європейських практик буде найбільш результативним.
Від редакції. У нашому училищі, як на нас,
потенціал для розвитку є. Бо колектив чудовий.
