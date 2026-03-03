Про наш поранений ретро-паровоз і ситуацію з реорганізацією на залізниці

17 і 18 лютого внаслідок прильотів БпЛА із запорєбріка були демілітаризовані тендери паровозів, що знаходились на території депо Сновськ. Першим був вражений тендер паровоза СО17, з яким тривалий час працював Ер798-71 (на щастя сама Ерка давно в іншому місці), а наступного дня - Ер799-81. Ще раніше кількома атаками були пошкоджені цехи локомотивного депо, а також машина ПЗСМ.
Обидва паровози були пригнані з депо Цвіткове в 2019 році за наказом начальника т.зв. «ретро-сектора» Владислава Плахотнюка. Даним наказом ТЧ Сновськ було визначене головним депо з ремонту і місцем зберігання ретро-техніки Укрзалізниці. З огляду на близькість до кордону з росією (25 км) активісти неодноразово попереджали Укрзалізницю про небезпеку даних дій.
З початком повномасштабного вторгнення значна частина ретро-техніки УЗ все ж була відведена по різних локаціях, втім кілька одиниць зі Сновська вивезти, нажаль, не встигли. Також залишились у депо Пологи (Запорізька область) 4 паровози, про які в ході виконання згаданого наказу УЗ чомусь «забула» і залишила окупантам.
Більш того, зараз в ході реорганізації вертикалі УЗ знову нависла загроза над депо Цвіткове, яке новий розпорядник - Приміська компанія - має намір ліквідувати шляхом укрупнення з іншим депо. Що Сновськ, що Цвіткове, цінні своєю специфічною оснасткою для ремонту паровозів, яку знайти і відновити в разі втрати буде максимально складно. Є лише віра в ЗСУ і ППО і сподівання, що обидві локації вистоять до нашої Перемоги.
