Тиждень був насиченим і багатим на спортивні перемоги

Минулий тиждень для юних спортсменів Сновщини став насиченим на змагання і багатим на спортивні перемоги.
Чемпіонат України з вільної боротьби. У місті Коломия завершився чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат вікової категорії U15. Змагання тривали з 9 по 13 березня та зібрали у місті найсильніших юних борців з різних областей України. На килим виходили спортсмени 2011–2013 років народження, які представляли спортивні школи та клуби з усієї країни. У цих престижних змаганнях взяв участь і наш спортсмен Россол Гліб, який виступав у ваговій категорії до 75 кг і за підсумками чемпіонату України Россол Гліб виборов почесне ІІ місце!
Кікбоксинг. 13-14 березня у місті-герої Чернігові проходив відкритий Чемпіонат Чернігівської області з кікбоксингу ІСКА. Вихованці Сновської ДЮСШ, відділення кікбоксингу взяли участь у цих змаганнях і проявили себе гідно та конкурентно. У своїх вікових та вагових категоріях юні кікбоксери посіли такі місця. Розділ лайт-контакт: Гавриленко Крістіна – І місце; Спускан Максим – ІІ місце, Ткаченко Аміна та Лізогуб Ілля – ІІІ місце. Розділ хард-бокс: Спускан Максим та Герасимов Артем – І місце; Ткаченко Аміна та Ніколаєнко Руслан – ІІ місце. Розділ фул-котакт: Ніколаєнко Руслан – ІІ місце.
Легка атлетика. Вихованці Сновської ДЮСШ гідно представили себе на змаганнях у місті Городня з легкоатлетичного триборства. Вітаємо призерів з чудовими результатами: Єременчук Наум — І місце, Камко Матвій — ІІ місце, Гець Катерина — ІІІ місце, Смецький Данило — ІІІ місце. Також відзначилися і наші команди в естафетному бігу: І місце виборола команда юнаків, ІІ місце — команда дівчат.
Низький уклін Збройним Силам України за можливість тренуватися, проводити змагання та розвивати український спорт.
