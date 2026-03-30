Давайте підставимо плече сім`ї, яка втратила будинок

Коли до редакції зателефонувала Оксана Росик, вона сильно плакала від болю. Голос жінки дрижав, як вона розповідала про пережите її сім`єю у ніч на 23 березня:
«Сталося лихо: через перепади напруги загорівся наш дім в Нових Млинах, вулиця Андрія Хомчука будинок 32, все згоріло у ньому вщент. Це був будинок, в якому минуло наше щасливе життя, народилося п›ятеро дітей, а зараз – лише руїна і попіл. Будинок був подарований сину, який вже майже чотири роки в ЗСУ.Використовувався як дача. Планує його звести, але не такий вже великий, як був, дай Боже, щоб його плани збулися! Слава Богу, що діти, які були на канікулах в селі в цьому будинку, всі живі. Вони мусили вибиратися через вікна, дуже налякані! Дякую Богу, що зберіг діток! Хто має змогу допомоги, ось реквізити мого сина Росика Артема Ігоровича: 4149497538048234».
Словом, біда прийшла у цю красиву, дружню, працьовиту сім`ю, де все створено з любов`ю і віддачею. Віриться, що земляки пані Оксани, усі небайдужі люди відгукнуться на її крик душі і допоможуть.
