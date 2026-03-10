вторник, 10 марта 2026 г.

Нові двері нашій редакції допомогли придбати колеги з Івано-Франківщини


Несподіваний, але вкрай потрібний дарунок днями отримала наша редакція – кошти на придбання нових дверей. Мова йде про ситуацію, внаслідок якої вибуховою хвилею були  вирвані одні з вхідних дверей. Тоді ми залишилися без входу у господарську частину, яка, власне, з’єднана з основною. Гуляли протяги, а в щілини, що залишилися у повторно навішених, значно пошкоджених дверей,  забивався дощ і сніг, заходило холодне повітря.

Тепер все інакше. У «Новій лінії» (директор Тамара Шульга) придбано все те, що потрібно: новий товар і навісне обладнання.

Руку допомоги простягнуло і ВПУЛГ (очільниця Лариса Дубина), фахівці якого і поставили крапку у цій історії. Як ми вже писали, поруч у ліквідації наших бід були старости більшості старостатів. 

Всім – красна подяка! Жінкам – передсвяткові квіти, чоловікам – наснаги, любові від їхніх найдорожчих представниць прекрасної статі.

До речі, лобіювали наше гірке питання голова ОСЖ Олександр Назаренко і секретар Ольга Чернякова.


Автор: на

