Нові двері нашій редакції допомогли придбати колеги з Івано-Франківщини

Несподіваний, але вкрай потрібний дарунок днями отримала наша редакція – кошти на придбання нових дверей. Мова йде про ситуацію, внаслідок якої вибуховою хвилею були вирвані одні з вхідних дверей. Тоді ми залишилися без входу у господарську частину, яка, власне, з’єднана з основною. Гуляли протяги, а в щілини, що залишилися у повторно навішених, значно пошкоджених дверей, забивався дощ і сніг, заходило холодне повітря.
Тепер все інакше. У «Новій лінії» (директор Тамара Шульга) придбано все те, що потрібно: новий товар і навісне обладнання.
Руку допомоги простягнуло і ВПУЛГ (очільниця Лариса Дубина), фахівці якого і поставили крапку у цій історії. Як ми вже писали, поруч у ліквідації наших бід були старости більшості старостатів.
Всім – красна подяка! Жінкам – передсвяткові квіти, чоловікам – наснаги, любові від їхніх найдорожчих представниць прекрасної статі.
До речі, лобіювали наше гірке питання голова ОСЖ Олександр Назаренко і секретар Ольга Чернякова.
