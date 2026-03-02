Будьмо милосердними!

Родину Апецька Олександра Дмитровича спіткало велике горе. В результаті важкої хвороби та під час дуже складної операції передчасно померла його дружина Ольга Володимирівна.
Не стало не просто молодої людини, не стало коханої дружини, найкращої матері, лагідної, люблячої бабусі, турботливої сестри, вірної подруги, мудрої і радісної сусідки і жительки Кучинівки. Ольга - мати-героїня, разом з чоловіком вони виховали 7 прекрасних дітей, яким ще так потрібна її підтримка. Вона дуже любила життя, але ще більше вона любила Бога, про любов Якого вона намагалась розказати кожному, з ким зустрічалась. Вона була дуже жертовна, якщо в когось була якась нужда, вона віддавала останнє. Багато хто буде пам‘ятати її пироги і різні смаколики. Наші захисники, які жили на її вулиці, ще довго згадуватимуть її турботу про них, смачні страви і слова про Боже милосердя! Рідні і близькі витратили всі заощадження, рятуючи її життя.
Охочим підставити родині своє плече повідомляємо реквізити банківської картки: 4149497518169307.
