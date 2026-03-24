вторник, 24 марта 2026 г.

У Кучинівці поблизу повороту на «точок» автівка врізалася в причеп

Кермувальницею Renault Clio була жінка. Швидкість, з якою вона мчала, не дала можливості дотриматися безпечної дистанції і вчасно загальмувати.

Удар у причеп виявився такої сили, що перекинувся трактор МТЗ-80, до якого був приставлений причеп. За повідомленням поліції, у результаті цієї пригоди троє людей травмовані і перебувають на лікуванні у стаціонарних відділеннях. У Сновську ЦРЛ, за словами головної лікарки Ірини Якубовської, їх не доставляли.

Розслідування цієї аварії ще триває. Остаточну крапку в ній поставить слідство.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)