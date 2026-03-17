Талант без праці ніколи не розквітає, а праця без таланту навіть не дає сходи

Цей крилатий народний вислів повністю співпадає з творчим потенціалом сновчанки Юлії Кухаренко, яка вже понад п`ятнадцять років активно розвиває свій талант та знаходить все нові й нові заняття для себе та своєї душі.
Юлія Кухаренко демонструє свічки, зроблені у формі котиків.
Чого тільки не створювала жінка за цей період! Прикраси ручної роботи (намиста, сережки, брошки, браслети, заколки для волосся), найрізноманітніші фігури із солоного тіста та бісеру, картини, вишиті різноманітними техніками. Одним словом, свій творчий потенціал розвивала, де тільки могла.
А на початку року у пані Юлії з’явилася ще одна творча ідея – створювати екологічно чисті та безпечні для довкілля соєві свічки. Таке бажання виникло на початку січня і жінка, не довго відкладаючи свою мрію, почала активно переглядати різноманітні майстер-класи та навчаючі відео з цієї теми.
– Далі справа була за закупкою матеріалу,- розповідає Юлія Кухаренко. – А його потрібно було багатенько. При чому, замовити хотілося дійсно якісний та екологічно чистий. Це і віск, і різноманітні форми, гнути, фарби, термометри, ароматизатори, товари для пакування свічок тощо.
Свою найпершу свічку робила разом із сином. Обрали сердечко. І цей процес затягнув нас обох, а емоції, які виникли після того, як вже готову свічку, зроблену власними руками, виймали з форми, були неперевершеними.
Свої свічки пані Юлія виготовляє з соєвого воску.
Свічка у формі лимона зі свіжим яскравим ароматом зеленого
чаю з нотами цитрусових та тропічних лісів.
– Вони набагато кращі за парафінові,- ділиться жінка. - Оскільки виготовлені з натурального, екологічно чистого та біорозкладного матеріалу. Варто розуміти, що парафін - це продукт нафтопереробки, який при горінні може виділяти токсичні речовини, тоді як соєвий віск є гіпоалергенним, що ідеально підходить для людей з чутливою дихальною системою, дітей та алергіків. Соєві свічки горять на 30–50% довше і рівномірніше. Вони не утворюють чорної кіптяви на стінах і меблях. А соєвий віск краще утримує ароматичні олії, забезпечуючи більш насичений і тонкий аромат. І хоча соєві свічки дорожчі за парафінові, їхня економічність за рахунок тривалого часу горіння та безпечність роблять їх кращим вибором для дому.
Поділитися своїми роботами жінка вирішила з друзями у соціальних мережах. І отримала десятки повідомлень підтримки та захоплень такою красою.
– Особливу увагу людей привернула свічка, залита у справжній кокос, - розказує жінка. – Вона не просто була дуже красивою та цікавою, але ще й потріскувала при горінні та мала неймовірний аромат кокосу та бамбуку. Проте, продати її так і не вдалося. Люди цікавилися, запитували ціну і на тому все. Дуже прикро, що наразі ручна робота зовсім не цінується. Люди хочуть отримувати такі вироби за копійки, не враховуючи скільки було вкладено коштів в матеріали, не беручи до уваги і сам час, який було витрачено на роботу.
Варто розуміти, що основні причини високої вартості ручної роботи в першу чергу це унікальність та ексклюзивність. Кожен виріб є дійсно незрівнянним, повторити його точно неможливо, навіть за однією викрійкою. Майстри зазвичай використовують якісніші, екологічніші та дорожчі матеріали, ніж у масовому виробництві.
Створення речей вручну потребує годин, іноді днів чи тижнів, що включає проектування, підбір матеріалів, безпосередньо роботу та фінішну обробку. В ціну закладаються витрати на інструменти, які зношуються, а також натхнення та емоційний вклад майстра.
На відміну від масового виробництва, хендмейд-вироби не розраховані на швидку наживу, а продають якість, позитивні емоції та індивідуальність. У мене свічки можна придбати від 150 гривень. Це залежить від розміру та інших факторів.
Особисто у мене до свічок завжди була якась пристрасть. Вдома їх дуже багато. Купувала зазвичай у магазинах, але тепер точно робитиму їх для дому сама особисто. Адже той спокій, комфорт, романтична атмосфера та енергетика, яка з’являється у оселі, як тільки запалюєш свічку, дуже романтична та надихаюча. А якщо це ще й свічка з ароматом та приємним звуком потріскування полум’я - то вже справжній релакс. До речі, у сучасних реаліях мати дома свічки це не лише про красу, але і про практичність.
Підтримують жінку у всіх її починаннях і чоловік та сини, які завжди приходять їй на допомогу, коли це потрібно. І хоч працює Юлія в серйозній сфері – бухгалтером на одному з місцевих підприємств, завжди знаходить час, а головне бажання для розвитку своїх творчих умінь. А особливо зараз, коли інколи хочеться побути на самоті, у тиші та спокої, повністю поринувши у процес створення чогось прекрасного та унікального.
Тетяна КОВТУН
Фото з архіву героїні сюжету
