Працю комунальників відзначено почесними нагородами

Міський голова Олександр Медведьов разом із своїм заступником Сергієм Силенком завітали на територію комунального підприємства «Сновська ЖЕД», щоб поздоровити колектив з професійним святом.
Незмінним керівником підприємства протягом багатьох років є Ганна Кошова, яка разом зі своїм колективом опікується благоустроєм всієї громади.
«Ви – невидимі янголи нашого добробуту, які працюють за будь-якої погоди, з самого ранку і пізно ввечері, щоб жителі громади могли жити у зручних та комфортних умовах. На жаль, не всі дякують вам за вашу працю, але її результати – безцінні, – зазначив Олександр Медведьов.
Керівники громади подякували колективу за роботу та вручили працівникам почесні відзнаки Сновської міської ради.
Працівники ЖЕД в тяжких умовах сьогодення – це універсальні бійці, які щоденно виконують безліч непомітних для інших завдань: забирають і вивозять побутове сміття, видаляють аварійні дерева, обслуговують багатоквартирні будинки, чистять дороги від снігу, грейдерують і підсипають грунтові дороги, ремонтують, фарбують і роблять ще багато всього заряди порядку і чистоти.
Комментариев нет:
Отправить комментарий