Прапор Надії над Сновськом

16 березня у центрі міста відбулося урочисте підняття Прапора Надії. Біло-чорний стяг став символом підтримки українських військовополонених, зниклих безвісти та тих, хто досі не повернувся додому.
На знак солідарності з родинами, які чекають на повернення своїх Героїв, у Сновську також пройшла офіційна церемонія підняття Прапора.
На сьогодні 78 наших земляків вважаються зниклими безвісти.
Свобода має свою ціну, і жодне ім’я не повинно зникнути у тиші. Цей чорно-білий прапор – символ незламності, пам’яті та боротьби, світлих сподівань на перемогу.
