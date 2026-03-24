вторник, 24 марта 2026 г.

Прапор Надії над Сновськом


16 березня у центрі міста відбулося урочисте підняття Прапора Надії. Біло-чорний стяг став символом підтримки українських військовополонених, зниклих безвісти та тих, хто досі не повернувся додому.



На знак солідарності з родинами, які чекають на повернення своїх Героїв, у Сновську також пройшла офіційна церемонія підняття Прапора.

На сьогодні 78 наших земляків вважаються зниклими безвісти.

Свобода має свою ціну, і жодне ім’я не повинно зникнути у тиші. Цей чорно-білий прапор – символ незламності, пам’яті та боротьби, світлих сподівань на перемогу.

Автор: на

