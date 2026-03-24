Павло Мірошниченко, начальник Корюківської РВА: «Ворог атакував громади району»

16 березня, починаючи з опівдня, наша громада перебувала під масованою атакою ворога. Зокрема, місто Сновськ зазнало обстрілів із застосуванням безпілотників. Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження будівлі суду, одного з підприємств, об’єктів енергетичної інфраструктури, житлових будинків місцевих мешканців.
За попередніми даними, для атаки ворог використав баражуючий боєприпас V2U зі штучним інтелектом.
Наступного дня близько опівночі окупанти безпілотником поцілили у будинок у Рогізках, що призвело до пожежі. Пошкоджений трактор господарів, а також куток будинку. Єдине, що полегшує цей біль – живі люди. Всі без фізичних травм, але їхній емоційний стан – важкий. Слід віддати належне місцевим екстреним службам, міськраді, представники яких працювали оперативно.
О пів на третю ночі після ворожого прильоту осколкових поранень зазнав 19-річний хлопець у Нових Боровичах. Постраждалого ушпиталили. Є руйнування житлового будинку та господарчих будівель цього обійстя.
З третьої й до сьомої години окупанти атакували транспортну інфраструктуру у Менській громаді. Сталося декілька прильотів по залізниці. Відомо про трьох постраждалих. Одного з них, 38-річного чоловіка, доправили до медзакладу. Вранці стався приліт і по одній із адмінбудівель та знову по транспортній інфраструктурі у Мені.
18 березня обстріли громад продовжилися.
Ще раз до мешканців району: будьте уважними й залишайтеся в безпечних місцях під час сигналів повітряної тривоги!
Комментариев нет:
Отправить комментарий