Реєстрація на Національний мультипредметний тест вже наступного тижня

Про Національний мультипредметний тест (далі – НМТ,- Авт.) та про особливості його проходження, читачам «Променя» розповіла в.о. начальника Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Лариса Мірошниченко.
– Ларисо Олександрівно, розкажіть, що ж таке НМТ?
– Національний мультипредметний тест змінив зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2022 році через повномасштабну російську агресію в Україні. Адже в умовах великої війни проведення ЗНО, яке передбачало складання кожного предмета в окремий день — стало складним і ризикованим. Багато абітурієнтів змушені долати великі відстані з прифронтових, тимчасово окупованих або небезпечних регіонів. Тому НМТ став гнучкішою формою, яка дозволяє скласти іспит за один день.
– Коли розпочнеться реєстрація на НМТ?
– Вона розпочнеться 5 березня і триватиме до 2 квітня. Відбуватиметься це дистанційно. Для реєстрації слід створити персональний кабінет, завантажити скановані копії документів та вибрати необхідні предмети.
– Які предмети цього року є обов`язковими для складання?
– На НМТ будуть завдання з трьох обов’язкових навчальних предметів і одного — на вибір. До обов’язкових належать українська мова, математика та історія України. Серед дисциплін на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.
На виконання завдань відведено 4 години — по годині на кожен предмет. Тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань, із хімії — 24, із математики і фізики — 22, а з іноземної мови — 32. Оскільки в жодному тесті не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, кожен учасник дізнається кількість набраних балів одразу після завершення НМТ. Бали, отримані під час виконання завдань із кожного предмета, буде переведено до шкали 100–200 балів. Таблиці переведення Міністерство освіти і науки України обіцяє затвердити вже невдовзі.
– Чи є вже затверджені дати проведення тестування?
– З міркувань безпеки детальний графік проведення цьогорічного НМТ оприлюднювати не будуть — є лише часові межі, у які проходитиме тестування. Так, основна сесія вступних іспитів розпочнеться 20 травня і триватиме до 25 червня. Додаткову сесію заплановано із 17 до 24 липня. Вона буде для тих, хто не зміг взяти участі в основній сесії через хворобу чи інші форс-мажори, підтверджені документально. До них, зокрема, належатиме неможливість потрапити до пункту проведення тестування з окупованої території або перешкода при роботі над тестом (наприклад, оголошення тривалої повітряної тривоги чи відключення електроенергії).
Тестування відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах.
– Дякую за розмову.
Розмовляла
Тетяна КОВТУН
