вторник, 3 марта 2026 г.

У Петрівці й Кучинівці встановлено гучномовці. На черзі ще два села

 Перелік найбільших населених пунктів, де за сприяння ГО «Лампа» вже встановлено і буде встановлено гучномовці найближчими днями. Мотивували чисельністю людей у селах, іншими критеріями відбору. Намір, на перший погляд зрозумілий: полегшувати настрої різних вікових категорій у часи повітряних  тривог, сприяти убезпеченню від ймовірних ризиків і наслідків. 

Однак, як стало відомо, з гучномовцями повного консенсусу нема. За словами старости, с.Кучинівки Олени Недвиги, вже є невдоволені, котрим сирени в пізній час і, навіть вдень,  заважають працювати і трудитися. Ще, як кажуть сільчани, сирени лякають дітей.

