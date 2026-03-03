У Петрівці й Кучинівці встановлено гучномовці. На черзі ще два села

Перелік найбільших населених пунктів, де за сприяння ГО «Лампа» вже встановлено і буде встановлено гучномовці найближчими днями. Мотивували чисельністю людей у селах, іншими критеріями відбору. Намір, на перший погляд зрозумілий: полегшувати настрої різних вікових категорій у часи повітряних тривог, сприяти убезпеченню від ймовірних ризиків і наслідків.
Однак, як стало відомо, з гучномовцями повного консенсусу нема. За словами старости, с.Кучинівки Олени Недвиги, вже є невдоволені, котрим сирени в пізній час і, навіть вдень, заважають працювати і трудитися. Ще, як кажуть сільчани, сирени лякають дітей.
