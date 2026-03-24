Аграрії Сновщини готуються до початку польових робіт

У надважких нинішніх умовах господарювання наші землероби не втрачають надії на успішне проведення посівної кампанії, на те, що власними зусиллями, під покровом Господа Бога їм вдасться зорати заплановані площі угідь і посіяти зернові й зернобобові культури.
Сьогодні скрізь триває ремонт техніки - трактори, комбайни, автівки, причепне знаряддя перевіряються на готовність до роботи, налагоджується те, що вийшло десь з ладу, що треба перебрати, прочистити. Особливий клопіт викликають ціни на пальне, їхні скачки вгору, тенденція продовження зростання вартості солярки і бензину, цін на добрива і запчастини. Керівникам аграрних структур через це доводиться коригувати запланований обсяг робіт, ламати голови, як не втратити існуючі позиції, як гідно вийти із ситуації, що складається.
Окрім того, тривожать обстріли, небезпека, з якою доводиться стикатися у результаті нападу ворожих дронів, воєнних дій, що тривають поблизу. Але життя продовжується і у традиціях українців сприймати реалії тільки так: «Ніколи не здаватися, не гнути голови!
Сновські агарії не здаються перед найтяжчими нинішніми викликами і не здадуться!
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий