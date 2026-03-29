Герою України Денису Кабацькому завжди буде 29!

Чорна звістка знову сколихнула Сновську громаду. 19 березня 2026 року загинув у бою за Батьківщину наш земляк – солдат Денис Миколайович КАБАЦЬКИЙ із села Великий Щимель.
Народився Денис 5 січня 1997 року. У 2012 році закінчив Великощимельський НВК. З 2017 по 2018 роки проходив строкову військову службу. У мирному житті працював верстатником у приватного підприємця. Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів, у травні 2022 року, він став до лав Збройних Сил України, мужньо боронив рідну землю від ворога. 19 березня Денис Кабацький прийняв свій останній бій, він героїчно загинув, віддавши своє молоде життя за наше з вами мирне майбутнє. Тепер йому навіки 29… Безжальна війна продовжує забирати мужніх синів Сновщини. Важко знайти слова, щоб хоч на мить загоїти пекучий біль непоправної втрати рідної, близької людини.
Висловлюємо щирі співчуття рідним військовослужбовця і схиляємо разом з ними голови у скорботі. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій. Нехай добрий спомин про відважного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті наступних поколінь. Поховають Дениса на Алеї Героїв центрального кладовища.
Сновщина втратила ще одного свого Героя, який мужньо боровся за її незалежність - уродженця села Єліне Коротиша Віталія Анатолійовича, 1988 року народження. Він закінчив Тур’янівську школу.
У 2016-му році здобув професію столяра-верстатника деревообробних верстатів у Щорському ВПУЛГ.
Останнє місце роботи — лісництво.
29 липня 2025 року Віталія Коротиша мобілізували до лав ЗСУ.
17 березня 2026 року серце захисника перестало битися.
Поховали його в селі Олександрівка Корюківської громади.
Вічна і світла йому пам’ять. Щира вдячність за захист Батьківщини від ворога, за високий патріотизм і відданість Україні.
