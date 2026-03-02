Спираючись на обітниці Христа

Ігор Григоров, священник УЦХВЄ: «Спільна міжконфесійна «Молитва за Україну» просила Бога дати нашій державі силу і віру»
У часи найважчих випробувань для нашої країни у стінах Будинку культури відбувся захід «Молитва за Україну». Духовенство різних християнських конфесій, представники місцевого самоврядування та жителі громади об`єдналися у спільній молитві, шукаючи сили, втіхи та надії в Господі Ісусі Христі.
Із виступу міського голови О.О.Медведьова на спільній міжконфесійній «Молитві за Україну»
За ці роки російсько-українська війна принесла Сновській громаді, як усій Україні багато горя і втрат. І, на превеликий жаль, нам доводиться вести страшну і болючу статистику.
Захищаючи Україну, її свободу і незалежність загинули або померли на військовій службі 105 наших земляків, 84 військовослужбовці вважаються зниклими безвісти.
Без батька залишилося 54 дитини, іще 27 живуть надією на повернення зниклих батьків…
З початку повномасштабного вторгнення на території Сновщини загинули внаслідок військових дій 13 цивільних осіб, ще 24 особи зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Двоє цивільних наших земляків перебувають у ворожому полоні, староста Новоборовицького старостинського округу Анатолій Сірий вважається зниклим безвісти за особливих обставин.
У 15 прикордонних селах із 57 населених пунктів Сновської громади не залишилося жодного мешканця. Зараз у громаді обліковуються 1403 внутрішньо переміщені особи.
Починаючи з 2022 року на території нашої громади пошкоджено або зруйновано 695 будівель, із них – 542 житлові будинки.
Але ми віримо, що ці непоправні втрати, болючі жертви та руйнування не були марні. Наші захисники й захисниці продовжують тримати фронт, виборюючи для нас можливість жити, працювати, навчати дітей і будувати майбутнє. Ми маємо витримати і перемогти одвічного ворога.
Дякуємо вам, сновчани! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України,- повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить – доземний уклін. Усім полеглим за свободу – Вічна Пам`ять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо! Слава Україні!
