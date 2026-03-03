Деякі банкноти перестають бути засобом платежу

З 2 березня банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років вилучаються з готівкового обігу та перестають бути засобом платежу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно; в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно; у Національному банку – наразі безстроково.
