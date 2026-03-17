Віктор Пузик шукає нащадків жителів хутора Радишевське

Мова йде про недалеку минувшину, коли і населених пунктів і хуторів колишнього Щорського району (тепер це Сновська громада) було у десятки разів більше. Жили там люди, які в основному, були землеробами, бо наділи, які обробляли, відзначалися високими балами й родючістю.
Нині про Радишевське лише рідкі спомини, як, власне, і про Вершини (Привільне), інші хутори. Через це Віктору Володимировичу й захотілося знайти й поспілкуватися з тими людьми, родичі яких колись там жили й господарювали. А потім він пообіцяв написати цікавий матеріал.
Телефон цього дослідника: (097)9786284.
