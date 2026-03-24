Героїчно загинув наш земляк Олександр Колишак

Сновщина знову оповита смутком через російсько-українську війну, яка забирає найкращих синів України. Внаслідок ворожої атаки героїчно загинув наш земляк – головний сержант КОЛИШАК Олександр Володимирович з Тихонович.
Народився Олександр 30 травня 1987 року в смт Ясногірка Краматорського району Донецької області. Згодом батьки переїхали жити у Тихоновичі, де пройшло його дитинство і юність.
Олександр отримав середню освіту у Тихоновицькій школі. У 2005-2006 роках проходив строкову військову службу. Після повернення з армії працював і в столиці, і в рідному селі, потім у місцевому газовому господарстві.
З жовтня 2018 року підписав контракт і пішов служити до Державної прикордонної служби України.
Олександр був надійним другом і товаришем для своїх побратимів, мужнім воїном, боронив рідну землю від ворога і мріяв про мирне майбутнє для своєї країни.
15 березня 2026 року прикордонник загинув внаслідок ворожої атаки.
Свою найріднішу людину не дочекалася родина, дружина Тетяна, двоє неповнолітніх синів, наша Сновська земля…
Невимовно високу ціну платить наша держава, виборюючи мирне небо над Україною!
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя, схиляємо голови у скорботі і сумуємо разом з вами.
Герої не вмирають!
Поховали Олександра з усіма військовими почестями на сільському кладовищі у його рідному селі.
