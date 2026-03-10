Жителі Низківки не нахваляться своєю старостихою

Про Людмилу Олексіївну Кривошей, у якої в полі зору ціла низка сіл і хуторів, чуємо добрі слова повсякчас. Не зважаючи на те, що як ведеться з давніх-давен, ніколи й ніде ніякий керівник добрим для всіх не був і не є.
А у Людмили Олексіївни таки виходить, бо вся, як то кажуть, зіткана з тепла і любові й наділена постійним прагненням полегшувати буття людей. Їй в радість бачити їхні очі усміхненими, проблеми – вирішеними.
Нещодавно, приміром, за її сприяння було вирішено питання соціального автобусного маршруту. І хоч поїздку у Сновськ можна здійснити всього один раз на тиждень, але і такий розклад сільчани схвалили одностайно. Звісно, підставила плече благодійна організація «Проліска», знана і затребувана не лише на Сновщині – скрізь на прикордонні. Без них – ніяк, без них було б важко. Оцінили жителі Низківки і гуманітарні продуктові набори, доставлені в село командою, яку в громаді представляє Марія Єфименко. Все привезене їм стало в нагоді.
