Удар «Герані» забрав життя 86-літньої Марії Соболь. Будинок жінки знищено повністю

Неспокійною була ніч 2 березня для багатьох жителів вулиці Травневої, що в селі Великий Щимель. Біда знову зачепила кілька місць неподалік нещодавнього руйнівного влучання у житловий будинок Надії Здольник.
На жаль, наслідки цього удару ще страшніші: загинула господиня, 1939 р.н., яка вночі була одна. Соболь М.Т., донька якої на заробітках у Києві, постійно провідував турботливий зять (працює водієм на «Швидкій»), який живе у Сновську. Доглядав тещу (у вересні їй мало б виповнитися 87 літ) так, як належить - з любов`ю і повагою, не очікуючи подібного розвитку подій. У будинку, якого тепер нема, все було після свіжого ремонту - чистеньким, впорядкованим, добротним. Власне, і сама Марія Тимофіївна завжди виглядала акуратною, хазяйновитою, чуйною. Здоров`я вже підводило, підводив слух, хоча у кого тепер нема різних болячок і проблем? Потужний вибух від влучання «Герані» у глибоку ніч, який чули навіть у Сновську, Кучинівці, інших селах, не дав загиблій ніяких шансів вижити й самотужки вибратися з охопленого полум`ям помешкання. Вона загинула, залишивши по собі світлу пам`ять, теплі спогади і глибокий біль від нинішньої безжальної, вбивчої війни. Глибокі співчуття рідним, сили їм пережити неочікуване страшне горе...
Номер картки доньки загиблої у Монобанку: 5457082536718161.
