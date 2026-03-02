Громада знову проводжала свого Героя в останню путь

Під час перебування у відпустці 19 лютого у себе вдома помер військовослужбовець солдат КОЗАЧОК Сергій Вікторович зі Сновська.
Народився Сергій 22 вересня 1982 року у м. Щорс. Закінчив місцеву загальноосвітню школу №1, а згодом Вище професійне училище лісового господарства, де здобув професію електрогазозварювальника. В останні роки цивільного життя працював в охоронній фірмі на Борзнянщині.
У січні 2025 року був призваний Корюківським РТЦК та СП на військову службу та не вагаючись став до лав Збройних Сил України. Учасник бойових дій. На жаль, 19 лютого серце Сергія Козачка раптово зупинилося. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним і близьким померлого, нехай Господь дарує вам сили пережити біль непоправної втрати.
Прощання з воїном відбулося 21 лютого вдома у захисника. Після завершення служби траурний кортеж вирушив через площу Героїв Небесної Сотні на міське кладовище, де й поховали солдата з усіма військовими почестями.
Провести воїна в останню дорогу прийшли рідні, друзі, військові, пересічні містяни. Щирі співчуття рідним та близьким воїна висловив міський голова Олександр Медведьов. Літію за загиблим відслужив отець Богдан.
Військовий передав матері Сергія державний прапор України, а трикратний салют сповістив про те, що тут навіки знайшов свій спочинок воїн і над його могилою завжди майорітиме жовто-блакитний стяг.
Слава Герою! Слава Україні!
Комментариев нет:
Отправить комментарий